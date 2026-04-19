العراق يعلن افتتاح منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا غداً الإثنين بعد استكمال تأهيله

بغداد-سانا

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية افتتاحَ منفذ ربيعة الحدودي مع سوريا يوم غدٍ الإثنين، وذلك بعد استكمال أعمال تأهيله.

وأوضح مدير عام الهيئة، ثامر داوود، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، أن “عمليات تأهيل المنفذ أُنجزت بالكامل، وباتت كوادره وكوادر هيئة المنافذ والدوائر المساندة في جاهزية تامة للمباشرة بالعمل”.

وبيّن داوود أن “المنفذ يكتسب أهمية اقتصادية وسياسية وأمنية كبيرة، كونه سيُستخدم لتبادل السلع والبضائع وتصدير النفط، فضلاً عن كونه ممراً للبضائع التركية عبر الأراضي السورية، بما يسهم في تعظيم موارد الدولة وإنعاش المنطقة اقتصادياً”.

وأضاف: إن “افتتاح المنفذ سيكون شرياناً اقتصادياً إضافياً إلى جانب منفذي القائم والوليد”.

ويقابل منفذَ ربيعة، منفذُ اليعربية في محافظة الحسكة من الجانب السوري، والذي شهد بدوره أعمال صيانة نفذتها الهيئة العامة للمنافذ والجمارك استعداداً لإعادة تشغيله، وشملت تأهيل المرافق الخدمية، وتحسين جاهزية الساحات والطرق الداخلية وصالات المسافرين والجمارك، إضافةً إلى رفع كفاءة التجهيزات الفنية واللوجستية، بما يضمن استيعاب حركة العبور بشكل منظم وآمن.