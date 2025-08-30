بعثة الاتحاد الأوروبي تؤكد دعمها لعمل الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا

بروكسل-سانا

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، عن تضامنها مع عائلات ضحايا الاختفاء القسري، مؤكدة دعم بروكسل للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا والهيئة الوطنية للمفقودين التي أُنشئت حديثاً في البلاد.

وفي منشور عبر منصة “X” بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين، قالت البعثة: “نؤكد أن من حق كل عائلة الوصول إلى الحقيقة والعدالة”، مؤكدة أن “الاتحاد الأوروبي يدعم اللجنة الدولية والهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، لضمان أن تكون الحقيقة والعدالة والكرامة في صميم مستقبل البلاد”.

يُذكر أن سوريا أنشأت في الـ 17 من أيار الماضي “الهيئة الوطنية للمفقودين” كهيئة مستقلة، لكشف مصير الآلاف من المفقودين في سوريا، وتوثيق حالات المفقودين والمختفين قسراً، فيما كانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بدأت عملها بشأن سوريا بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان (القرار 1 /17 – s) منذ عام 2011.