اجتماع سوري أردني في عمّان يبحث تحديث الدراسة الهيدروسياسية لحوض اليرموك

عمان – سانا

عقد في العاصمة الأردنية عمّان اليوم الأحد، اجتماع سوري أردني لبحث مشروع “تحديث الدراسة المرجعية الهيدروسياسية لنهر اليرموك”، وبحضور شركاء دوليين وخبراء في قطاع المياه، وبدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC).

وأعرب معاون وزير الطاقة لشؤون الموارد المائية أسامة أبو زيد في كلمة الافتتاح، عن تقديره للتعاون القائم بين البلدين، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في تعزيز تبادل البيانات ووضع منهجية عمل مشتركة، وبناء فهم شامل للوضع الراهن والمستقبلي لحوض اليرموك في ظل التحديات البيئية والمناخية، بما يدعم تحسين واقع المياه ويخدم المصالح المشتركة.

من جهته، شدد أمين عام سلطة وادي الأردن هشام الحيصة على أهمية توقيت إطلاق المشروع، معتبراً أنه يشكل نقطة انطلاق لمبادرات حيوية في إدارة الموارد المائية المشتركة، وأوضح أن حوض اليرموك يمثل نموذجاً مهماً للتعاون السوري الأردني، وأن الإدارة المشتركة باتت ضرورة استراتيجية لضمان الاستخدام العادل والمستدام، في ظل ارتفاع الطلب وتأثيرات التغير المناخي.

وأضاف الحيصة: إن الدراسة ستوفر أداة استراتيجية لدعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية وصنّاع القرار، ويُعد المشروع خطوة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية المشتركة، وتطوير حلول مستدامة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التنسيق الأعلى السوري الأردني الذي انعقد في الثاني عشر من نيسان الجاري في عمان برئاسة وزيري خارجية البلدين، بحث التعاون في قطاع المياه عبر تطوير حوض اليرموك وآليات إدامة الجريان المائي فيه.