الرئيس الشرع يصل العاصمة الألمانية برلين في إطار زيارة رسمية

برلين-سانا

وصل الرئيس أحمد الشرع إلى العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها برفقة وفد وزاري إلى كلٍّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة خلال اليومين القادمين.

وذكرت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية لـ سانا أن الرئيس الشرع سيلتقي خلال الزيارة كبارَ المسؤولين في ألمانيا لبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وتشهد العلاقات السورية الألمانية تعاوناً متواصلاً في مختلف المجالات منذ تحرير البلاد في الثامن من كانون الأول 2024، حيث أعادت ألمانيا افتتاح سفارتها بدمشق في 25 آذار من العام الماضي بعد إغلاق دام 13 عاماً.

كما أعادت سوريا افتتاح سفارتها في ألمانيا بتعيين قائم بالأعمال في برلين، وافتتحت القنصلية العامة السورية في مدينة بون، وذلك ضمن النهج المنفتح مع الجميع الذي انتهجته الدبلوماسية السورية منذ اليوم الأول للتحرير، لتغيير صورة سوريا في الخارج.