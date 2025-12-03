وفد قضائي سوري يزور دائرة السجل العقاري في محكمة برلين الوسطى في ألمانيا

برلين-سانا

زار وفد قضائي دائرة السجل العقاري في محكمة برلين الوسطى في ألمانيا ضمن برنامج البعثة القضائية السورية إلى ألمانيا والتي تأتي في إطار التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتعزيز قدرات القضاة السوريين في مجالات سيادة القانون والعدالة الانتقالية وحقوق السكن والأراضي والممتلكات “HLP”.

وخلال الزيارة، اطّلع الوفد على آليات إدارة السجلات العقارية في ألمانيا، ونظم الأرشفة الرقمية، والإجراءات المتعلقة بتسجيل الملكيات، والتعويضات، واسترداد الحقوق، إضافة إلى تنظيم مهنة التوثيق ودور المحاكم في فضّ النزاعات العقارية.

وأكد رئيس الوفد القاضي عبد الرزاق الحسين في تصريح لمراسل سانا أن الزيارة إلى السجل العقاري في محكمة برلين الوسطى كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن النقاشات مع الجانب الألماني كانت غنية، وأن الوفد خرج بنتائج جيدة يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة.

وأوضح الحسين أن التجربة الألمانية في إدارة السجلات العقارية تحمل خصوصية نابعة من مرور ألمانيا بتجربتين كبيرتين بعد الحرب العالمية الثانية ثم بعد الوحدة الألمانية، وما رافقهما من قضايا معقدة تتعلق بالملكية والسكن والأراضي، مشيراً إلى أن هذه التحديات تشبه في جوانب كثيرة ما تواجهه سوريا اليوم.

وأشار الحسين إلى أن برنامج البعثة سيستمر خلال الأيام الثلاثة القادمة بزيارات أخرى إلى مؤسسات قضائية ومهنية مختصة، وأن وزارة العدل ستعمل على إرسال وفود مماثلة إلى دول أخرى، وصولاً إلى صياغة رؤية سورية متكاملة لمعالجة التعقيدات العقارية التي خلّفتها سنوات الحرب.

وبيّن الحسين أن الوفد سيعود بخلاصات عملية تُسهم في وضع تصوّر وطني شامل لحلول الملفات العقارية في سوريا، استناداً إلى التجارب الدولية والخبرات المكتسبة خلال هذه الزيارة.

