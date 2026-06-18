وفد من هيئة الطيران السورية يبدأ زيارة إلى لبنان لتعزيز التعاون

بيروت-سانا

بدأ وفد من الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي برئاسة عمر الحصري اليوم الخميس زيارة إلى لبنان، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين.



واستقبل القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد هزاع، الحصري والوفد المرافق له، والذي يضم معاوني رئيس الهيئة، وعدداً من مديري الإدارات.



وأكد الحصري في تصريح لـ سانا، أن الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة من الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون والتنسيق في قطاع الطيران المدني والنقل الجوي بين البلدين، موضحاً أن الزيارة تنطلق من رؤية استراتيجية تقوم على التكامل وتبادل الخبرات، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجوي ورفع كفاءتها، إلى جانب بحث سبل تعزيز الربط الجوي بين سوريا ولبنان، ودعم دور الناقلات الوطنية في خدمة حركة المسافرين والتبادل الاقتصادي.



وأشار الحصري إلى أن المباحثات ستتناول أيضاً ملفات فنية مهمة تتعلق بالملاحة الجوية وإدارة المجال الجوي، بما يحقق أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية، ويعزز فرص التعاون المستقبلي بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين.



ويأتي ذلك بعد مباحثات أجراها الحصري في نيسان الماضي مع السفير اللبناني لدى سوريا هنري قسطون، تناولت سبل تطوير وتعزيز حركة الملاحة الجوية بين البلدين، ودعم الربط الجوي وتسهيل حركة المسافرين والشحن.