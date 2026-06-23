الزراعة تشارك في ورشة عربية بمسقط لتعزيز حوكمة الصحة النباتية ‏وسلامة الغذاء

مسقط-سانا

تشارك وزارة الزراعة السورية في أعمال ورشة العمل التشاورية المختلطة ‏حول حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء في المنطقة ‏العربية، والتي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 25 ‏من الشهر الجاري، تحت شعار “من الرؤية إلى التنفيذ”.‏

ويمثل الوزارة في الورشة مدير الاتصال الحكومي المهندس خالد صعيدي، ‏حيث تناقش الورشة سبل تعزيز الحوكمة المتكاملة لمنظومتي الصحة ‏والصحة النباتية وسلامة الغذاء، وآليات تطوير التعاون والتنسيق المؤسسي ‏والتشريعي والفني بين الدول العربية.‏

وتهدف الورشة إلى دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، ‏وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتعزيز مسارات التنمية ‏الزراعية المستدامة، بما يسهم في تطوير منظومات الصحة النباتية وسلامة ‏الغذاء ورفع كفاءتها على مستوى المنطقة.‏

وتنظم الورشة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية ‏الزراعية، ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية ‏والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان.‏

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع المؤسسات ‏والهيئات العربية المختصة بالشأن الزراعي والغذائي، والاستفادة من ‏الخبرات والتجارب الإقليمية في تطوير منظومات الرقابة والصحة النباتية ‏وسلامة الغذاء، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ‏وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق.‏