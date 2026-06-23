الزراعة تشارك في ورشة عربية بمسقط لتعزيز حوكمة الصحة النباتية ‏وسلامة الغذاء

مسقط-سانا
تشارك وزارة الزراعة السورية في أعمال ورشة العمل التشاورية المختلطة حول حوكمة منظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء في المنطقة العربية، والتي تستضيفها العاصمة العُمانية مسقط خلال الفترة من الـ 23 إلى الـ 25 من الشهر الجاري، تحت شعار “من الرؤية إلى التنفيذ”.
ويمثل الوزارة في الورشة مدير الاتصال الحكومي المهندس خالد صعيدي، حيث تناقش الورشة سبل تعزيز الحوكمة المتكاملة لمنظومتي الصحة والصحة النباتية وسلامة الغذاء، وآليات تطوير التعاون والتنسيق المؤسسي والتشريعي والفني بين الدول العربية.
وتهدف الورشة إلى دعم الجهود العربية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي، وتسهيل حركة التجارة الزراعية بين الدول العربية، وتعزيز مسارات التنمية الزراعية المستدامة، بما يسهم في تطوير منظومات الصحة النباتية وسلامة الغذاء ورفع كفاءتها على مستوى المنطقة.
وتنظم الورشة جامعة الدول العربية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ومركز سلامة وجودة الغذاء التابع لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في سلطنة عُمان.
وتأتي مشاركة الوزارة في إطار جهودها لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات العربية المختصة بالشأن الزراعي والغذائي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الإقليمية في تطوير منظومات الرقابة والصحة النباتية وسلامة الغذاء، بما ينسجم مع خططها الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحسين جودة المنتجات الزراعية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق.