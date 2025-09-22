سوريا تبحث مع منظمة الطيران المدني الدولي آفاق التعاون المشترك

مونتريال-كندا-سانا

بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي السوري عمر الحصري مع الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) خوان كارلوس سالاسار، والمدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط لمنظمة الطيران المدني الدولي محمد أبو بكر فارع آفاق التعاون المشترك في مجال الطيران المدني، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز دور سوريا في المجتمع الدولي.

وجرى اللقاء على هامش مشاركة الهيئة في أعمال الدورة الثانية والأربعين للجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) المنعقدة في مدينة مونتريال بكندا، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول ولغاية 3 تشرين الأول 2025.

وفي تصريح لـ سانا أوضحت الهيئة أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص سوريا على تفعيل حضورها في المحافل الدولية، وتعزيز التنسيق مع المنظمات المتخصصة، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني ورفع كفاءته وفق المعايير العالمية.