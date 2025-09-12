أبناء ديرالزور في ألمانيا يسيّرون قافلة مساعدات لدعم مشاريع إعادة الإعمار

برلين-سانا

نظّم أبناء محافظة ديرالزور المقيمون في ألمانيا فعالية تضامنية في مدينة إيسن دعماً لحملة “دير العز”، التي تهدف إلى جمع التبرعات لتنفيذ مشاريع خدمية وصحية وتعليمية في مدينة ديرالزور، والمساهمة في إعادة إعمار ما دمرته آلة الإجرام في النظام البائد.

الفعالية شهدت أنشطة متعددة، أبرزها جمع التبرعات وتسيير قافلة مساعدات بقيمة مليوني دولار وصلت إلى سوريا الأسبوع الماضي، إلى جانب متابعة الحملة المتواصلة داخل دير الزور.

المشاركون أكدوا أن هذه المبادرة تعكس وحدة السوريين في الداخل والخارج، وتعبّر عن التزامهم الوطني والإنساني تجاه إعادة بناء الوطن.

المستشار المالي في ألمانيا حاتم الحميدات، أحد منظمي الفعالية، أوضح في تصريح لـ”سانا” أن التجمع في إيسن جاء ليؤكد أن الشعب السوري شعب واحد لا تفرقه المسافات، وأن أبناءه مستعدون لتقديم كل أشكال الدعم المادي والمعنوي من أجل إعادة إعمار البلاد.

من جهته، أكد مؤسس الحملة عبد العزيز العبد أن العمل مستمر ولن يتوقف، مشيراً إلى أن قوافل المساعدات ستنطلق من مختلف الدول الأوروبية إلى جميع المحافظات السورية، معتبراً ذلك واجباً إنسانياً على كل السوريين.

سعيد العبوش، أحد المتبرعين، عبّر عن فخره بالمشاركة قائلاً: “جئت من النرويج إلى إيسن لأتبرع وأقف إلى جانب أهلي في شمال الراين، ولأكون أحد الفاعلين في دعم مدينتي ديرالزور”.

وتأتي هذه الفعالية امتداداً لسلسلة من حملات التبرع التي أطلقها الأهالي في الداخل السوري خلال الأشهر الماضية، في إطار جهود شعبية تهدف إلى دعم عملية إعادة الإعمار والنهوض الوطني.