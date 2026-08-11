حمص الفداء يتأهل إلى دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم

بيشكيك-سانا

تأهل نادي حمص الفداء إلى دور المجموعات في دوري التحدي الآسيوي لكرة القدم، بفوزه على نادي «دوردوي» القيرغيزي بركلات الترجيح (8-7)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل (1-1)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في قيرغيزستان.

وسجل لحمص الفداء اللاعب خطاب مشلب بالدقيقة العاشرة، بينما سجل لدوردوي اللاعب ياسين حامد في الدقيقة 85، قبل أن يلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين لتبقى النتيجة على حالها، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها حمص الفداء لمصلحته.

ويلتقي في وقت لاحق اليوم أهلي حلب مع شرطة بنغلادش في العاصمة الأردنية عمان ضمن الملحق المؤهل لدوري التحدي الآسيوي.