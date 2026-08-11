بطولة آسيا لرفع الأثقال.. السوريان محمد الكاتب وعلي محمد يخوضان منافسات الشباب

طشقند-سانا

يتحضر لاعبا منتخب سوريا لرفع الأثقال محمد الكاتب وعلي محمد لخوض منافساتهما ببطولة آسيا، المقامة حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند بمشاركة 300 لاعب ولاعبة.

ويشارك الرباع محمد الكاتب في منافسات وزن 85 كغ لفئة الشباب غداً الأربعاء، فيما يشارك زميله علي محمد في منافسات فوق 110 كغ يوم الجمعة القادم.

وتأتي مشاركة الكاتب ومحمد ضمن البعثة السورية إلى البطولة، والتي تضم أيضاً اللاعبتين زينة علي وغزل زرقا، حيث خاضت اللاعبة زينة علي منافساتها بالبطولة ضمن فئة الناشئات لوزن 57 كغ، وحلت بالمركز الخامس، بعد أن سجلت 64 كغ في رفعة الخطف، و77 كغ برفعة النتر بمجموع قدره 141 كغ.