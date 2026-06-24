أهلي حلب وحمص الفداء يشعلان منافسات الدوري الممتاز في سباق حسم اللقب

محافظات-سانا

تستمر الإثارة في الدوري الممتاز لكرة القدم بجولته الثامنة والعشرين لحسم اللقب لعام 2025-2026، بعد فوز المتصدر أهلي حلب على حطين وحمص الفداء على الفتوة.

وفي التفاصيل، حافظ أهلي حلب على صدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز بفوزه على حطين بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب الحمدانية بحلب، سجلها أنس الدهان هدفين وحسن دهان وأحمد الأحمد هدف واحد لكل منهما.

وواصل حمص الفداء الضغط على المتصدر بفوزه على الفتوة بأربعة أهداف دون مقابل، سجلها سونغ صانداي هدفين ومارديك مارديكيان ومحمود مهنا هدف واحد لكل لاعب، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب خالد بن الوليد بحمص.

وبالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، انتهى ديربي العاصمة بين الوحدة والشرطة في المباراة التي جمعتهما في ملعب الجلاء، سجل للشرطة أولاً عن طريق محمد أنس وعدل الوحدة عن طريق قيس الحسن.

وبهدف في الوقت القاتل، حسم الجيش ديربي العاصمة الثاني مع دمشق الأهلي بهدف دون مقابل، سجله جمعة الأشقر في المباراة التي جمعتهما بملعب الفيحاء بدمشق.

وفرض الكرامة التعادل الإيجابي بهدف لمثله على خان شيخون في المباراة التي جمعتهما بالملعب البلدي بإدلب، وسجل للكرامة مهند فاضل، فيما عدل لخان شيخون شادي الإبراهيم.

وعمق أمية من جراح الشعلة بالفوز عليه بهدف دون مقابل، سجله سامويل بادو، في المباراة التي جمعتهما بملعب البانوراما بدرعا.

وبهدف خالد المبيض، استمر جبلة بإهدار النقاط بخسارته أمام الطليعة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في الملعب البلدي بحماة.

وتعادل تشرين مع الحرية بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي باللاذقية، سجل لتشرين صياح النعيم، فيما سجل للحرية محمد مصطفى.

وبقي “أهلي حلب” بصدارة ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة يليه “حمص الفداء” بـ 66 ومن ثم “الوحدة” ‏بـ 56 نقطة و”الكرامة” رابعاً بـ 52 نقطة.