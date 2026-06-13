الشرطة يعزز صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة‎ ‎

دمشق-سانا
واصل الشرطة صدارته لترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال في نهاية الجولة التاسعة من عمر المسابقة، والتي أقيمت أمس الجمعة في دمشق والرقة ودير الزور، وشهدت فوز الشرطة والجيش وأبو حمام .
ويحتل الشرطة المركز الأول برصيد 21 نقطة، يليه الجيش الثاني برصيد 19، وخان شيخون الثالث برصيد 17، ويأتي الوحدة بالمركز الرابع بـ 12 نقطة، يليه أبو حمام برصيد 11، وعامودا برصيد 10 نقاط، وسلمية بـ 6 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، ثم الفرات أخيراً دون نقاط.
وأسفرت نتائج الجولة التاسعة عن فوز الشرطة على الفرات بنتيجة 3-0 والجيش على سلمية، وأبو حمام على كنصفرة بالنتيجة ذاتها 3- 1، والوحدة على عامودا 3-2.