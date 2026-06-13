الشرطة يعزز صدارته للدوري الممتاز للكرة الطائرة‎ ‎

دمشق-سانا

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واصل الشرطة صدارته لترتيب الدوري الممتاز لكرة الطائرة ‌‏للرجال في نهاية الجولة التاسعة من عمر المسابقة، والتي أقيمت ‌‏أمس الجمعة في دمشق والرقة ودير الزور، وشهدت فوز الشرطة و‏الجيش وأبو حمام‎ .‎

ويحتل الشرطة المركز الأول برصيد 21 نقطة، يليه الجيش الثاني ‌‏برصيد 19، وخان شيخون الثالث برصيد 17، ويأتي الوحدة ‌‏بالمركز الرابع بـ 12 نقطة، يليه أبو حمام برصيد 11، وعامودا ‌‏برصيد 10 نقاط، وسلمية بـ 6 نقاط، وكنصفرة بـ 3 نقاط، ثم الفرات ‌‏أخيراً دون نقاط‎.‎

وأسفرت نتائج الجولة التاسعة عن فوز الشرطة على الفرات بنتيجة ‌‌‏3-0 والجيش على سلمية، وأبو حمام على كنصفرة بالنتيجة ذاتها ‌‌‏3- 1، والوحدة على عامودا 3-2‎.