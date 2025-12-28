منتخب موزمبيق يفوز على نظيره الغابوني في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم

photo 2025 12 28 20 11 17 منتخب موزمبيق يفوز على نظيره الغابوني في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم

الرباط-سانا

انتزع منتخب موزمبيق فوزاً صعباً من نظيره الغابوني 2/3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لحساب المجموعة السادسة من بطولة كأس أفريقيا، والتي تقام منافساتها في العاصمة المغربية الرباط.

وافتتح منتخب موزمبيق التسجيل في الدقيقة 37 عن طريق فيصل بنجال، ليعزز جيني كاتامو التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص بيير إيميرك آوباميانج النتيجة للغابون في الدقيقة 45+5.

وعاد موزمبيق لتسجيل الهدف الثالث عن طريق كاليلا في الدقيقة 52، قبل أن يسجل أليكس موكيتو موسوندا الهدف الثاني للمنتخب الغابوني.

وبهذا الفوز أصبح رصيد منتخب موزمبيق 3 نقاط في المركز الثالث، فيما بقي الغابون في المركز الأخير دون نقاط.

