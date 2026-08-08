الألعاب البارالمبية.. إرادة تصنع أبطالاً في ميادين ‏الرياضة

دمشق-سانا

لم تعد الرياضة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة مجرد ‏منافسة لتحقيق النتائج والألقاب، بل أصبحت مساحة ‏لإثبات القدرات وتجاوز التحديات حيث تحولت مسابقات ‏الألعاب البارالمبية إلى حدث رياضي يجمع الرياضيين ‏من ذوي الإعاقة بمختلف الفئات، ويؤكد أن الإرادة ‏والطموح قادران على صناعة الإنجاز مهما كانت ‏الظروف.

وتعنى اللجنة البارالمبية السورية برعاية رياضة ‏الأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها، ودعم مشاركة ‏الرياضيين في البطولات والمنافسات، بما يسهم في ‏اكتشاف المواهب الرياضية وتأهيلها وتعزيز حضورها ‏على المستويات المحلية والخارجية‎.‎

وتضم الألعاب البارالمبية رياضيين من مختلف فئات ‏الإعاقة المعتمدة، وتشمل الإعاقة الحركية والبصرية ‏والذهنية والسمعية، وفق نظام تصنيف رياضي يراعي ‏خصوصية كل فئة، بما يضمن عدالة المنافسات وتكافؤ ‏الفرص بين المشاركين‎.‎

وتتنوع الألعاب المدرجة ضمن المنافسات البارالمبية بين ‏رياضات فردية وجماعية، وتشمل ألعاب القوى، ورفع ‏الأثقال، والسباحة، والريشة الطائرة، وكرة الطاولة، ‏والدراجات، والمبارزة، والقوس والسهم، والجودو، ‏والشطرنج لذوي الإعاقة البصرية، إضافةً إلى كرة ‏الهدف، وكرة القدم لفئات الإعاقة المختلفة، وكرة السلة ‏على الكراسي المتحركة، والكرة الطائرة من الجلوس‎.‎

ولا تقتصر أهمية الألعاب البارالمبية على الجانب ‏التنافسي وتحقيق النتائج، بل تتجاوز ذلك إلى تعزيز ‏اندماج الرياضيين ذوي الإعاقة في المجتمع، وتغيير ‏النظرة النمطية تجاه قدراتهم، كما تمثل فرصةً لاكتشاف ‏المواهب وتطويرها ورفد المنتخبات الوطنية بالطاقات ‏الواعدة.‎ ‎

وتواصل اللجنة البارالمبية جهودها للنهوض ‏بهذه الرياضة من خلال إقامة البطولات الخاصة ودعم ‏مشاركة الرياضيين من مختلف المحافظات، وصولاً إلى ‏تنظيم الألعاب البارالمبية الوطنية الأولى لعام 2026 في ‏دمشق خلال الفترة من الـ 28 ولغاية الـ 30 من أيلول ‏المقبل، بمشاركة رياضيين من مختلف فئات الإعاقة.

وتحتضن مدن الفيحاء والجلاء والياسمين الرياضية ‏منافسات الدورة القادمة، والتي تضم مجموعة واسعة من ‏الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب دورات تأهيلية ‏للكوادر الرياضية في مجالات التصنيف والتحكيم ‏والتدريب بإشراف مختصين، بهدف تعزيز الخبرات ‏وتطوير مستوى العمل في هذا المجال‎.‎