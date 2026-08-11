المفكرة الثقافية في سوريا ليوم الثلاثاء الـ 11 من آب 2026

دمشق:

1 – جلسات توعية قانونية بعنوان (حقوق المرأة والطفل أثناء وبعد الزواج)، تقدمها المحامية أريج المنير، في منارة برزة المجتمعية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – دورة تدريبية بعنوان (وعيك درعك.. خطوات بسيطة لحياة صحية أفضل)، تقدمها الدكتورة خلود سحتوت، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 3:00 ظهراً.

3 – ملتقى ثقافي بعنوان (الملتقى السوري لفن الخط العربي والزخرفة)، تقيمه وزارة الثقافة بمشاركة نخبة من كبار الخطاطين والأساتذة، في المركز الوطني للفنون البصرية، الساعة الـ 5:00 عصراً.

4 – محاضرة بعنوان (التوحد.. طيف التحدي، هوية اختلاف)، تقدمها الأستاذة نرجس البكري، في المركز الثقافي العربي بالعدوي، الساعة الـ 5:00 عصراً.

5 – ورشة تفاعلية بعنوان (صناعة المبادرة)، بإشراف الاختصاصية التربوية والمجتمعية سوسن لداوي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

6 – ورشة تفاعلية بعنوان (بداخلي إبداع)، يقدمها فريق أصدقاء المركز، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة، الساعة الـ 5:00 عصراً.

7 – دورة تدريبية بعنوان (الإخراج السينمائي للمبتدئين)، يقدمها المخرج أنس جباصيني، في المركز الثقافي العربي بكفرسوسة بدمشق، الساعة الـ 5:00 عصراً.

8 – لقاء تفاعلي بعنوان بين براعم الأدب، يقدمه الأستاذ عمر أورفه لي، في المركز الثقافي العربي بالمزة، الساعة الـ 5:30 مساءً.

9 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “مدغشقر: الهروب إلى أفريقيا (الجزء الثاني)” في صالة سينما كندي دمر، الساعة الـ 7 مساءً.

10 – عرض أفلام “خلي بالك من نفسك، الجواهرجي، سبايدرمان.. يوم جديد تماماً”، في صالة سينما سيتي دمشق، من الساعة الـ 1:30 ظهراً ولغاية الساعة الـ 11:00 مساءً.

ريف دمشق:

1 – ورشة فنية للأطفال بعنوان (صُنّاع الإبداع)، تقدمها المعلمة لامعة حجازي، في قاعة المركز الثقافي العربي بجيرود، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – ورشة حوارية بعنوان (رحلة الأمومة الواعية: من فهم المشاعر إلى حلول التربية، فهم عقل الأم والطفل – دراسة نفسية وعاطفية)، تقدمها علا الزحيلي، في قصر الثقافة بدير عطية، الساعة الـ 6:00 مساءً.

3 – معرض فني تشكيلي بعنوان (سوريا …….. في حنجرة الورد)، تقدمه الفنانة التشكيلية سمية عبد الحليم زهرة، في المركز الثقافي العربي بيبرود، الساعة الـ 6:00 مساءً.

حمص:

1 – جلسة توعية بعنوان (المخاطر الرقمية على وسائل التواصل الاجتماعي)، يقدمها فريق سلامتك بالتعاون مع الملتقى الثقافي اليسوعي، في قاعة الجامعيين بدير الآباء اليسوعيين بحمص، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية شعرية وإنشادية بعنوان (لأنها حمص)، يحييها الشعراء صلاح الخضر، وفراس الرحيم، وحسام الرمضون، وياسر الأقرع، بمشاركة المنشد نزار زبن، في مسرح قصر الثقافة بحمص، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حماة:

1 – أمسية شعرية بعنوان (منبر العاصي)، في مقر مديرية ثقافة حماة، الساعة الـ 6:00 مساءً.

2 – أمسية فنية غنائية تقدمها فرقة التراث والموسيقا، في صالة المركز الثقافي العربي بمصياف، الساعة الـ 7:00 مساءً.

إدلب:

عرض مسرحي بعنوان “البروفة الأخيرة”، يقدمه المخرج والكاتب المسرحي لطفي كيخيا، في مسرح المركز الثقافي بمدينة إدلب، الساعة الـ 6:00 مساءً.

طرطوس:

1 – لقاء أدبي إبداعي مع الأطفال بعنوان “لو كنت مكان الكاتب قصة بائعة الكبريت”، يقدمه فريق ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالشيخ بدر، الساعة الـ 9:30 صباحاً.

2 – ورشات تدريبية للأطفال واليافعين في القصة والرسم والأشغال والمسرح والكورال الموسيقي والفنون الشعبية والتواصل، يقدمها الأساتذة فيحاء نابلسي وبانا صقور وزهور أحمد وبشرى جمعة ومريم حامد وحسن نصر وآية حطاب وأنس حرفوش ورشا العباس ومنار محيرس ومؤسسة “طرطوس مدينتي”، في المركز الثقافي العربي بطرطوس، الساعة الـ 10:00 صباحاً.

3 – عرض فيلم الأطفال المدبلج “إنقاذ بيكيني بوتوم: فيلم ساندي شيكس”، والفيلمين العائليين المدبلجين “زوتوبيا 2″، “موفاسا: الأسد الملك 2024″، في سينما كندي طرطوس، الساعة الـ 10:30 صباحاً، والـ 12:30 ظهراً، والـ 5:15 عصراً.

4 – نشاط تفاعلي بعنوان (تحدي المهارات عيني دليلي ويدي طريقي)، بإشراف قسم ثقافة الطفل، في المركز الثقافي العربي بالقدموس، الساعة الـ 10:30 صباحاً.

5 – ورشة أعمال يدوية ودورة حول الذكاء الصناعي بعنوان (مبادئ وتطبيقات)، تقدمهما الآنستان بتول عيسى وبتول عباس، في قصر الثقافة بصافيتا، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

6 – ورشة مطالعة للأطفال بعنوان (ثقافتي هويتي)، بإشراف قسم ثقافة الطفل, في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 11:30 صباحاً.

7 – حلقة كتاب للأطفال بعنوان (علماء وعباقرة من العالم)، تقدمها الآنسة صفاء علي مسؤولة ثقافة الطفل، في النافذة الثقافية بالقمصية، الساعة الـ 12:00 ظهراً.

اللاذقية:

1 – مهرجان طفولي في اختتام فعاليات النادي الصيفي المجاني للأطفال، يقدمه أطفال النادي، على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي في عين الشرقية، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – قراءة أدبية من رواية بعنوان (على لائحة الانتظار)، يقدمها الدكتور فارس حاج جمعة، في قاعة المحاضرات بالمركز الثقافي العربي في جبلة، الساعة الـ 1:00 ظهراً.

3 – محاضرة بعنوان (أدب الأطفال بين الفني والتربوي)، يقدمها الأستاذ محمد وحيد علي، في دار الثقافة باللاذقية (الطابق الثالث)، الساعة الـ 7:00 مساءً.

حلب:

1 – جلسة توعوية بعنوان (الإرضاع الطبيعي.. نحو أمومة واعية)، تقدمها الطبيبة روان بكر، في منتدى الشيخ مقصود الثقافي، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – جلسة توعوية بعنوان (أمومة واعية… رضاعة ناجحة)، تقدمها الآنسة إيمان العبدو، في المركز الثقافي بجنديرس، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

3 – معرض فني ولقاء حواري بعنوان (هن يتكلمن …. هن يرسمن)، للفنانات لوسي مقصود، وحياة رمو، وشذى حموي، في جمعية كفاف بحي محطة بغداد في مدينة حلب، الساعة الـ 7:00 مساءً.

4 – عرض أفلام: “خلي بالك من نفسك، سبايدرمان – يوم جديد تماماً، الغرف الخلفية، ولنا في الخيال حب، الجانب الخاطئ من الموت” في صالة سينما الزهراء، من الساعة الـ 12:15 ظهراً ولغاية الساعة الـ 9:00 مساءً.

الرقة:

1 – محاضرة بعنوان (التكافل الاجتماعي)، يلقيها الأستاذ محمود عمر الخابور، في المركز الثقافي العربي بجديدة خابور التابع لمديرية الثقافة في الرقة، الساعة الـ 11:00 صباحاً.

2 – محاضرة بعنوان “التربية ودورها في بناء الأجيال والتحديات المعاصرة”، يقدمها الأستاذ علي الخميس، في المركز الثقافي العربي بالسبخة، الساعة الـ 6:30 مساءً.