فريق الوحدة يحرز لقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة

حلب-سانا

أحرز فريق الوحدة لقب الدوري السوري للرجال بكرة السلة للموسم الحالي، بفوزه على مضيفه أهلي حلب بنتيجة 90-62 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء في صالة الشهباء بحلب، ضمن منافسات الدور النهائي للبطولة.

وحسم فريق الوحدة لقب بطولة الدوري بفضل تفوقه بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لأهلي حلب، ليحرز لقبه الرابع على التوالي في البطولة.

وبالعودة لمجريات اللقاء، تمكن الوحدة من تقديم واحدة من أفضل مبارياته، ولا سيما في الناحية الدفاعية، إضافة إلى تألق لاعبيه المحترفين في التسديد من مختلف المسافات، لينهي النصف الأول متقدماً بفارق 13 نقطة بواقع 44-31 نقطة.

وفي الربعين الثالث والرابع واصل الوحدة أفضليته الهجومية والدفاعية، فيما افتقد أهلي حلب للاعبه المحترف لاندرز نولي الذي غاب عن المباراة لوعكة صحية.

في حين لم يتمكن المحترف زاك لوفتون من الظهور بالمستوى المطلوب في ظل الرقابة الدفاعية اللصيقة التي وضعها مدرب الوحدة للحد من خطورته، لينهي الوحدة اللقاء متقدماً بفارق 28 نقطة، وبنتيجة نهائية 90-62.

وكان الوحدة فاز في المباراة الأولى من سلسلة النهائي بنتيجة 82-75 نقطة، بينما فاز أهلي حلب في المواجهة الثانية بفارق 36 نقطة وبنتيجة 106-70، وفاز الوحدة في المواجهة الثالثة 82-76 نقطة.

وينص نظام البطولة على أن الفائز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات بالدور النهائي يتوّج بطلاً للدوري السوري للرجال للموسم الحالي.