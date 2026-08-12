اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة

IMG 0941 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة

الرقة-سانا

اختتمت مساء أمس في المركز الثقافي بمدينة الطبقة منافسات بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج، التي استمرت ثلاثة أيام، بمشاركة عدد من محبي اللعبة وحضور من أهالي المدينة.

وتعد البطولة الأولى من نوعها في مدينة الطبقة، وأقيمت إحياءً لذكرى الشهيدة رانيا العباسي واستذكاراً لمسيرتها في رياضة الشطرنج.

IMG 0224 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة

وقال مسؤول النشاطات في المركز الثقافي بمدينة الطبقة محمود الكريم، في تصريح لـ سانا: إن البطولة تأتي إحياءً لذكرى رانيا العباسي التي قتلها النظام البائد، مشيراً إلى أن منافسات اليوم الختامي شهدت حضوراً وتفاعلاً من أهالي المدينة ومحبي اللعبة.

وأوضح الكريم أن إقامة مثل هذه الفعاليات تسهم في تنشيط الحركة الثقافية والرياضية في المدينة، وتشجع على ممارسة الشطرنج واستقطاب المهتمين بهذه الرياضة الفكرية.

واختتمت البطولة بتكريم الفائزين والمشاركين، وسط تفاعل من الحضور والمهتمين برياضة الشطرنج.

IMG 02081 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0209 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0240 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0263 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0806 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0812 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
IMG 0950 اختتام بطولة الشهيدة رانيا العباسي للشطرنج في مدينة الطبقة
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