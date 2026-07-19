‏سنتكوم تعلن استهداف منشآت عسكرية إيرانية لليلة الثامنة توالياً

واشنطن-سانا‏

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” صباح اليوم الأحد استهداف منشآت عسكرية إيرانية ‏للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات ‏بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن ‏الجولة الأخيرة من الضربات على إيران ‏الليلة الماضية.‏

وذكرت “سنتكوم” في بيان عبر منصة إكس: انها استكملت جولة جديدة من ‏الضربات ضد إيران ‏لليلة الثامنة على التوالي بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف ‏مواصلة تقويض ‏القدرات العسكرية الإيرانية.‏

وأضافت: إن الضربات طالت أيضاً قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني شاركت في شن هجمات ‏استهدفت عسكريين أمريكيين في الأردن في الـ17 من تموز الجاري.‏

وكانت سنتكوم أعلنت الليلة الماضية أن القوات الأمريكية بدأت بشن غارات ‏جوية جديدة داخل ‌‏الأراضي الإيرانية ‏و‏بهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق ‌‏هرمز، ورداً على ال‏هجمات التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن.‏

وأعلنت الجيش الأمريكي يوم أمس مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين، وفقدان آخر ‏في ‌‏الأردن، أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي “سنتكوم” والقوات ‏الشريكة ‌‏لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.‏