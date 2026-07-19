‏سنتكوم تعلن استهداف منشآت عسكرية إيرانية لليلة الثامنة توالياً

واشنطن-سانا
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” صباح اليوم الأحد استهداف منشآت عسكرية إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي، وقدرات بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة ضمن الجولة الأخيرة من الضربات على إيران الليلة الماضية.
وذكرت “سنتكوم” في بيان عبر منصة إكس: انها استكملت جولة جديدة من الضربات ضد إيران لليلة الثامنة على التوالي بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف مواصلة تقويض القدرات العسكرية الإيرانية.
وأضافت: إن الضربات طالت أيضاً قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني شاركت في شن هجمات استهدفت عسكريين أمريكيين في الأردن في الـ17 من تموز الجاري.
وكانت سنتكوم أعلنت الليلة الماضية أن القوات الأمريكية بدأت بشن غارات جوية جديدة داخل الأراضي الإيرانية وبهدف تقويض قدرات إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز، ورداً على الهجمات التي استهدفت جنوداً أمريكيين في الأردن.
وأعلنت الجيش الأمريكي يوم أمس مقتل اثنين من أفراد الخدمة الأمريكيين، وفقدان آخر في الأردن، أثناء أداء مهامهم في 17 تموز الجاري، وذلك خلال تصدي “سنتكوم” والقوات الشريكة لهجمات شنتها إيران باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.