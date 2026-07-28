تعزيز الامتثال الضريبي والتعديلات الجديدة في نظامه خلال اجتماع في وزارة المالية ‏بدمشق

IMG 20260728 163503 374 تعزيز الامتثال الضريبي والتعديلات الجديدة في نظامه خلال اجتماع في وزارة المالية ‏بدمشق

‏دمشق-سانا‏

أكّد وزير المالية محمد يسر برنية، ضرورة تعزيز الامتثال الضريبي، وتبسيط ‏الإجراءات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وخدمة المكلفين، وذلك خلال لقائه أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة في محافظة حماة.‏

وأوضحت قناة الوزارة على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوزير برنية استمع خلال ‏اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، إلى استفسارات أعضاء غرفتي ‏الصناعة والتجارة، وملاحظاتهم ومقترحاتهم، كما جرى شرح التعديلات الجديدة ‏في النظام الضريبي.‏

IMG 20260728 163503 887 تعزيز الامتثال الضريبي والتعديلات الجديدة في نظامه خلال اجتماع في وزارة المالية ‏بدمشق

وأشار الوزير برنية إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة، وأن دورها ‏يتمثل في دعم قطاع الأعمال، وتذليل الصعوبات، وتطوير الإجراءات، بما يسهم في ‏تحفيز النشاط الاقتصادي.‏

وتطرق الاجتماع إلى المرسوم رقم “69” لعام 2026، حيث بيّن برنية أنه يشكل ‏فرصة لدعم الصناعيين المتضررين وإعادة تشغيل المنشآت وخطوط الإنتاج، بما ‏يعزز التعافي الاقتصادي، داعياً الصناعيين إلى الاستفادة منه.‏

وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في 14 الشهر الجاري خلال جلسة ‏حوارية مع عدد ‏من الصناعيين الإصلاح الضريبي، ومشاريع القوانين ‏الضريبية ‏الجديدة، بما يدعم الإنتاج ومشاريع البنية التحتية، وذلك في فندق غولدن المزة ‏بدمشق.‏

احتفالية شعبية بذكرى التحرير في الجيزة بريف درعا تؤكد على المضي في نهج البناء والإعمار
مبادرة مجتمعية لإعادة تأهيل الطرقات في مدينة بصرى الشام بريف درعا
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل أربعة أطفال بريف القنيطرة الجنوبي
مؤسسة غزلان الخيرية تكرم أكثر من 500 معلم ومعلمة في درعا
ضمن حملة “أبشري حوران”.. بدء أعمال شق وتعبيد طرق جديدة في حي النصر بدرعا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك