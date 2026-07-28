تعزيز الامتثال الضريبي والتعديلات الجديدة في نظامه خلال اجتماع في وزارة المالية ‏بدمشق

‏دمشق-سانا‏

أكّد وزير المالية محمد يسر برنية، ضرورة تعزيز الامتثال الضريبي، وتبسيط ‏الإجراءات، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وخدمة المكلفين، وذلك خلال لقائه أعضاء غرفتي الصناعة والتجارة في محافظة حماة.‏

وأوضحت قناة الوزارة على التلغرام اليوم الثلاثاء، أن الوزير برنية استمع خلال ‏اللقاء الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، إلى استفسارات أعضاء غرفتي ‏الصناعة والتجارة، وملاحظاتهم ومقترحاتهم، كما جرى شرح التعديلات الجديدة ‏في النظام الضريبي.‏

وأشار الوزير برنية إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً يقوم على الشراكة، وأن دورها ‏يتمثل في دعم قطاع الأعمال، وتذليل الصعوبات، وتطوير الإجراءات، بما يسهم في ‏تحفيز النشاط الاقتصادي.‏

وتطرق الاجتماع إلى المرسوم رقم “69” لعام 2026، حيث بيّن برنية أنه يشكل ‏فرصة لدعم الصناعيين المتضررين وإعادة تشغيل المنشآت وخطوط الإنتاج، بما ‏يعزز التعافي الاقتصادي، داعياً الصناعيين إلى الاستفادة منه.‏

وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في 14 الشهر الجاري خلال جلسة ‏حوارية مع عدد ‏من الصناعيين الإصلاح الضريبي، ومشاريع القوانين ‏الضريبية ‏الجديدة، بما يدعم الإنتاج ومشاريع البنية التحتية، وذلك في فندق غولدن المزة ‏بدمشق.‏