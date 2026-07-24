‏”الأمهار والمهرات”.. أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة ‏

ريف دمشق-سانا
تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، وذلك في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، والتي تقيمها الجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي ووزارة الزراعة، بمشاركة نخبة من مربي الخيول العربية في سوريا.
وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستمر حتى الأحد القادم ست فئات:
الأولى: أمهار بعمر سنة
الثانية: أمهار بعمر سنتين
الثالثة: أمهار بعمر ثلاث سنوات
الرابعة والخامسة والسادسة للمهرات بعمر سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات.
و تختتم منافسات “الأمهار والمهرات” ببطولة لكل فئة على حدة.
يذكر أن البطولة تتوزع على 19 فئة تُبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز الخيل العربية الضاربة جذورها في التاريخ ويشارك بها نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول السورية الصافية، فيما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.