‏”الأمهار والمهرات”.. أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة ‏

AMR 6182 ‏"الأمهار والمهرات".. أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة ‏

ريف دمشق-سانا ‏

تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، ‏وذلك في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، والتي تقيمها ‏الجمعية ‏السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي ووزارة الزراعة، ‏بمشاركة ‏نخبة من مربي الخيول العربية في سوريا.‏

وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستمر حتى الأحد القادم ست فئات:‏

الأولى: أمهار بعمر سنة ‏
الثانية: أمهار بعمر سنتين
الثالثة: أمهار بعمر ثلاث سنوات ‏
الرابعة والخامسة والسادسة للمهرات بعمر سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات.‏

و تختتم منافسات “الأمهار والمهرات” ببطولة لكل فئة على حدة.‏

يذكر أن البطولة تتوزع على 19 فئة تُبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز ‏الخيل العربية الضاربة جذورها في التاريخ ويشارك بها نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس ‏خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول ‏السورية الصافية، فيما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.‏

AMR 6174 ‏"الأمهار والمهرات".. أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة ‏
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