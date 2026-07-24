‏”الأمهار والمهرات”.. أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة ‏

ريف دمشق-سانا ‏

تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى منافسات بطولة العرض الوطني لجمال الخيول العربية الأصيلة، ‏وذلك في ملعب النخبة الدولي بنادي الفروسية المركزي بالديماس بريف دمشق، والتي تقيمها ‏الجمعية ‏السورية للخيول العربية الأصيلة بالتعاون مع نادي الفروسية المركزي ووزارة الزراعة، ‏بمشاركة ‏نخبة من مربي الخيول العربية في سوريا.‏

وتتضمن منافسات اليوم الأول من البطولة التي تستمر حتى الأحد القادم ست فئات:‏

الأولى: أمهار بعمر سنة ‏

الثانية: أمهار بعمر سنتين

الثالثة: أمهار بعمر ثلاث سنوات ‏

الرابعة والخامسة والسادسة للمهرات بعمر سنة واحدة وسنتين وثلاث سنوات.‏

و تختتم منافسات “الأمهار والمهرات” ببطولة لكل فئة على حدة.‏

يذكر أن البطولة تتوزع على 19 فئة تُبرز أدق تفاصيل الجمال والنسب الأصيل الذي يميز ‏الخيل العربية الضاربة جذورها في التاريخ ويشارك بها نحو 170 جواداً ضمن تقسيم فني يعكس ‏خصوصية السلالات واختلاف فئاتها العمرية، حيث خُصص اليومان الأول والثاني للخيول ‏السورية الصافية، فيما خُصص اليوم الثالث للخيول العربية المسجلة.‏