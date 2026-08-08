تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية

اللاذقية-سانا

نظم اتحاد الفروسية بالتعاون مع مديرية الرياضة والشباب في اللاذقية اليوم السبت، مباراة افتتاحية لقفز الحواجز على أرض نادي “مصري” للفروسية بمنطقة رأس شمرا، في حدث يعد الأول من نوعه في المحافظة.

IMG 3538 تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية

وأوضح رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد في تصريح لمراسل سانا، أن هذه المباراة تمثل افتتاحية للنادي، لافتاً إلى حرص الاتحاد على المشاركة والتواجد لتشجيع رياضة الفروسية.

وبيّن أبو زيد أن الاتحاد يعمل على توسيع حضور اللعبة وانتشارها في مختلف المحافظات، مشيراً إلى أن انطلاقتها في اللاذقية كانت من منطقة رأس شمرا عبر نادي “مصري”، والذي يعد من الأندية المهمة التي يعول عليها الاتحاد في تطوير اللعبة.

IMG 3539 تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية

من جهته، نوه الفارس محمد أنس الجاجة القادم من النادي المركزي للفروسية بدمشق، بالمستوى التنظيمي والتجهيزات العالية التي يتمتع بها النادي.

بدورهم، عبّر عدد من الحضور ومنهم المواطن عمر سقاطي، عن سعادتهم بإقامة هذا النشاط لأول مرة في مدينة اللاذقية، متمنين استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات.

وتشهد رياضة الفروسية في سوريا نشاطاً متزايداً، مع توسع الأندية وارتفاع عدد المشاركين في بطولات قفز الحواجز.

IMG 3541 تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية
IMG 3542 تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية
IMG 3543 تنظيم أول مباراة لقفز الحواجز بالفروسية في اللاذقية
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