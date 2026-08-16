اتحاد كرة القدم يتوج نجوم الموسم بجوائز الأفضل

دمشق-سانا

كرم اتحاد كرة القدم، اليوم الأحد، نجوم الموسم الكروي 2025-2026، خلال حفل أقيم في مدينة الجلاء الرياضية بدمشق، ‏بحضور رسمي ورياضي.

وشمل التكريم أبرز اللاعبين والمدربين والفرق الذين تميزوا في منافسات الموسم، حيث نال أحمد الأحمد، لاعب أهلي حلب، ‏جائزة أفضل لاعب في الدوري السوري، بعدما أسهم بـ31 هدفاً في مسيرة فريقه نحو التتويج باللقب.

وذهبت جائزة “الساروت” لأفضل حارس مرمى في الدوري السوري الممتاز إلى أحمد مدنية، حارس حمص الفداء، فيما توج ‏عبد الرزاق محمد، لاعب أهلي حلب، بجائزة أفضل مدافع، ونال مازن شالات جائزة أفضل لاعب صاعد.

كما كُرم محمد الواكد، مهاجم فريق الجيش، بمناسبة تتويجه هدافاً تاريخياً للدوري السوري لكرة القدم.

وفي منافسات السيدات، توجت ماسا مينا بجائزة أفضل لاعبة في الدوري السوري، فيما نالت ميديا حسين جائزة أفضل حارسة ‏مرمى.

وعلى صعيد المدربين والفرق، نال مدرب أهلي حلب أحمد هواش جائزة أفضل مدرب، كما كُرم فريق شباب نادي تشرين بعد ‏تتويجه بطلاً للدوري السوري للشباب لموسم 2025-2026.