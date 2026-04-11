قمة مرتقبة اليوم تجمع الجيش مع النواعير في الجولة الرابعة لإياب دوري كرة السلة للرجال

دمشق-حلب-سانا

تستكمل اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة من إياب الدوري السوري لكرة السلة للرجال، وذلك بعد مواجهتي قمة في حلب ليلة أمس، قلبتا ملامح الصراع لحجز مقاعد دور الستة الكبار “الفاينال 6”.

وتتجه الأنظار اليوم إلى صالة الفيحاء بدمشق، حيث يدخل نادي الجيش مواجهته أمام النواعير سعياً لتعويض خسارته ذهاباً واستغلال عاملي الأرض والجمهور، بينما يطمح النواعير لتثبيت أقدامه في المقدمة والابتعاد بالصدارة، مستفيداً من تعثر الوحدة أمس.

وفي صالة غزوان أبو زيد بحمص، يستقبل نادي الكرامة ضيفه نادي الثورة في مباراة تميل كفتها الفنية لأصحاب الأرض، ويسعى فيها “النسور” لتكرار سيناريو الذهاب لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب وضمان الاستمرار في المنافسة المباشرة على المربع الذهبي.

وكانت الجولة قد افتتحت أمس في مدينة حلب بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث حقق نادي الحرية فوزاً ثميناً على ضيفه الوحدة (حامل اللقب) بنتيجة (98-90) نقطة، في مباراة دراماتيكية احتضنتها صالة الشهباء.

المباراة التي جاءت مثيرة في معظم فتراتها، فرض فيها “البرتقالي” سيطرته على النصف الأول، إلا أن “أخضر حلب” بقيادة مدربه عبود شكور استطاع قلب تأخره إلى فوز مستحق، بفضل الأداء العالي للاعبيه المحترفين والمحليين، وسط تراجع ملحوظ في مردود لاعبي الوحدة خلال الربع الأخير.

وبهذا الفوز، رفع الحرية رصيده إلى 14 نقطة، محافظاً على آماله في التأهل إلى “الفاينال 6″، فيما وصل رصيد الوحدة إلى 20 نقطة.

وفي صالة الشبيبة، واصل نادي حمص الفداء عروضه القوية، متجاوزاً مستضيفه نادي الشبيبة بنتيجة (81-68)، بفضل التوازن بين الأداء الهجومي والدفاعي الذي لم تنجح محاولات أصحاب الأرض في اختراقه.