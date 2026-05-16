فريق الجيش يحافظ على صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع ختام الجولة الخامسة

دمشق-سانا
حافظ فريق الجيش على صدارة الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، في ختام منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب.
ورفع الجيش رصيده إلى 12نقطة متقدماً بفارق الأشواط عن خان شيخون صاحب الرصيد ذاته.
وشهدت مباريات الجولة الخامسة تحقيق جميع الفرق الفائزة بهذه الجولة انتصاراتها بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث عاد الجيش بفوز مهم من القامشلي على مضيفه عامودا، فيما تغلب الشرطة على أبو حمام في دير الزور بالنتيجة نفسها.
وفي حماة، فاز السلمية على كنصفرة بثلاثة أشواط نظيفة، بينما حسم خان شيخون مواجهته أمام الوحدة بالنتيجة ذاتها بعد انسحاب الأخير.
وبنهاية الجولة الخامسة يأتي الشرطة بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة ب7 نقاط، ثم عامودا وكنصفرة والسلمية ولكل منها 6 نقاط، بينما حل أبو حمام ثامناً بنقطتين ،وأخيراً الفرات من دون نقاط.