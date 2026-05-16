فريق الجيش يحافظ على صدارة الدوري الممتاز للكرة الطائرة مع ختام الجولة الخامسة

دمشق-سانا ‏

حافظ فريق الجيش على صدارة الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، في ختام ‏منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الذهاب. ‏

ورفع الجيش رصيده إلى 12نقطة متقدماً بفارق الأشواط عن خان شيخون صاحب ‏الرصيد ذاته.‏

وشهدت مباريات الجولة الخامسة تحقيق جميع الفرق الفائزة بهذه الجولة انتصاراتها ‏بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث عاد الجيش بفوز مهم من القامشلي على مضيفه عامودا، ‏فيما تغلب الشرطة على أبو حمام في دير الزور بالنتيجة نفسها.‏

وفي حماة، فاز السلمية على كنصفرة بثلاثة أشواط نظيفة، بينما حسم خان شيخون ‏مواجهته أمام الوحدة بالنتيجة ذاتها بعد انسحاب الأخير.‏

وبنهاية الجولة الخامسة يأتي الشرطة بالمركز الثالث برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة ب7 ‏نقاط، ثم عامودا وكنصفرة والسلمية ولكل منها 6 نقاط، بينما حل أبو حمام ثامناً بنقطتين ،‏وأخيراً الفرات من دون نقاط.‏