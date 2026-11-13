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مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع بوتشيتينو لتولي تدريب الفريق

Untitled 1 13 مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع بوتشيتينو لتولي تدريب الفريق
المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو-13-11-2026-نادي مانشستر يونايتد

لندن-سانا‏

أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأمريكي ‏لكرة القدم، يقضي بإعفاء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه الفني من ‏مهامهم فور انتهاء التزاماتهم الحالية مع المنتخب الأمريكي، تمهيداً لتولي تدريب الفريق ‏في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وذكرت وكالة رويترز أن النادي أوضح، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن هذا ‏التعاقد يأتي بعد إقالة المدرب مايكل كاريك، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع حاد ‏في النتائج، ويحتل موقعاً ضمن منطقة الهبوط، مسجلاً أسوأ انطلاقة له في الدوري ‏منذ أربعة عقود.

وأوضح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أن المدرب الأرجنتيني سيواصل قيادة المنتخب في ‏مباراتيه المقبلتين أمام هايتي في دور الثمانية من دوري أمم الكونكاكاف، قبل ‏الانضمام إلى مانشستر يونايتد.

وستكون المباراة الأولى لبوتشيتينو في قيادة يونايتد اختباراً حقيقياً، إذ يواجه منافسه ‏ليفربول على ملعب أنفيلد يوم 22 تشرين الثاني الجاري.‏

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