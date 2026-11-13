مانشستر يونايتد يتوصل إلى اتفاق مع بوتشيتينو لتولي تدريب الفريق

لندن-سانا
أعلن نادي مانشستر يونايتد، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، يقضي بإعفاء المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو وطاقمه الفني من مهامهم فور انتهاء التزاماتهم الحالية مع المنتخب الأمريكي، تمهيداً لتولي تدريب الفريق في الدوري الإنكليزي الممتاز.
وذكرت وكالة رويترز أن النادي أوضح، في بيان نشره على موقعه الرسمي، أن هذا التعاقد يأتي بعد إقالة المدرب مايكل كاريك، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع حاد في النتائج، ويحتل موقعاً ضمن منطقة الهبوط، مسجلاً أسوأ انطلاقة له في الدوري منذ أربعة عقود.
وأوضح الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، أن المدرب الأرجنتيني سيواصل قيادة المنتخب في مباراتيه المقبلتين أمام هايتي في دور الثمانية من دوري أمم الكونكاكاف، قبل الانضمام إلى مانشستر يونايتد.
وستكون المباراة الأولى لبوتشيتينو في قيادة يونايتد اختباراً حقيقياً، إذ يواجه منافسه ليفربول على ملعب أنفيلد يوم 22 تشرين الثاني الجاري.