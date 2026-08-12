الدوري الإسباني أول من سيطبق تقنية “الكرة المتصلة”

مدريد-سانا

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تطبيق تقنية “الكرة المتصلة” بالتعاون مع الشركة المنتجة للكرة، وشركة “كينيكسون” لتكنولوجيا التتبع الرقمي وبتنسيق مع لجنة الحكام، اعتباراً من موسم 2026/2027 وفي المباريات كافة.

وقالت الرابطة في بيان تلقت رويترز نسخة منه: إن هذه التقنية ستعزز مستويات الدقة والشفافية والثقة في المسابقة بأكملها.

وأضاف البيان أن “الليغا سيصبح أول دوري محلي لكرة القدم للمحترفين على مستوى العالم يُطبق تقنية الكرة المتصلة على نطاق واسع، من خلال استخدامها في كل المباريات، ودمجها إلى جانب تقنيتي حكم الفيديو المساعد والتسلل شبه الآلي، وهذا سيعزز مكانة “الليغا”، باعتباره جهة رائدة عالمية في الابتكار في كرة القدم والتطور التكنولوجي ونزاهة المسابقة”.

وحسب موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن تكنولوجيا الكرة المتصلة نظام مبتكر قدّمه الفيفا، يقوم على دمج مستشعرات متقدمة داخل كرة المباراة لتوفير بيانات دقيقة وفورية عن حركتها وموقعها، وتُعزّز هذه التكنولوجيا عمليات اتخاذ القرار، ولا سيما بالنسبة إلى حُكام الفيديو المساعدين، من خلال تقديم معطيات شديدة التفصيل عن ديناميكية الكرة، مثل اللحظة الدقيقة للمسها، وهو أمر مهم في تحديد التسلل، إضافة إلى معلومات عن سرعتها ومسارها.

وتؤدي هذه التكنولوجيا دوراً محورياً في قرارات التسلل، وغيرها من الحالات الحاسمة في المباريات، بما يضمن قدراً أكبر من الدقة والعدالة في كرة القدم.