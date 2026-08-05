الهلال يواجه النصر السعودي في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية لكرة القدم للسيدات

عمان-سانا

يلتقي نادي الهلال مع النصر السعودي اليوم الأربعاء، في المباراة النهائية لبطولة اتحاد غرب آسيا للأندية لكرة القدم للسيدات المقامة في الأردن.

وكان الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على نادي FC الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

وكان نادي الهلال بلغ نصف نهائي البطولة، بتعادله مع نادي نفط الشمال العراقي 1/1 لحساب مجموعته بالدور الأول للبطولة والذي افتتحه بمواجهة النصر السعودي، وانتهت بفوز النصر 0/ 5.

ووزعت الأندية في الدور الأول من البطولة على مجموعتين، ضمت الاتحاد الأردني وأف سي الإماراتي وأكاديمية بيروت في مجموعة، والهلال السوري ونفط الشمال العراقي والنصر السعودي في مجموعة أخرى، حيث لعبت الأندية في الدور الأول بنظام الدوري من مرحلة واحدة، الذي يتأهل بنهايته أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية.