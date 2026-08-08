الجزائر تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا وتتأهل إلى مونديال السيدات

الرباط-سانا
تأهل منتخب الجزائر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، كما ضمن ظهوره في كأس العالم المقررة في البرازيل 2027، بعدما قلب تأخره إلى فوز على كوت ديفوار 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في ربع نهائي البطولة المقامة في المغرب.
افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة اللاعبة إينيس كونان ثم تمكن المنتخب الجزائري من قلب الطاولة وتسجيل هدفين بواسطة كل من إيناس خيري في الدقيقة 58، وأميرة ولد براهم في الدقيقة 64.
وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل الفائز من مباراة مالاوي وغانا التي ستقام غداً الأحد على ملعب المدينة في الرباط.