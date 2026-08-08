الجزائر تبلغ نصف نهائي كأس إفريقيا وتتأهل إلى مونديال السيدات

الرباط-سانا

تأهل منتخب الجزائر للسيدات للمرة الأولى في تاريخه إلى نصف نهائي ‏كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، كما ضمن ظهوره في كأس العالم المقررة في ‏البرازيل 2027، بعدما قلب تأخره إلى فوز على كوت ديفوار 2-1، في ‏المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في ربع نهائي البطولة المقامة في ‏المغرب.‏

افتتح منتخب كوت ديفوار التسجيل في الدقيقة 29 بواسطة اللاعبة إينيس ‏كونان ثم تمكن المنتخب الجزائري من قلب الطاولة وتسجيل هدفين بواسطة ‏كل من إيناس خيري في الدقيقة 58، وأميرة ولد براهم في الدقيقة 64.‏

وسيواجه المنتخب الجزائري في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل الفائز من ‏مباراة مالاوي وغانا التي ستقام غداً الأحد على ملعب المدينة في الرباط.‏