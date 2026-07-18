الوحدة يبلغ نهائي دوري السلة.. وأهلي حلب وحمص الفداء ‏يتواجهان في ثالث مباريات السلسلة

حلب-سانا
تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية مساء اليوم السبت إلى صالة الشهباء في مدينة حلب، التي تحتضن المواجهة الثالثة والمرتقبة بين فريقي أهلي حلب وحمص الفداء، ضمن منافسات فاينال 4 الدوري السوري العام لكرة السلة للرجال للموسم/2025-2026/.
وتكتسب مباراة اليوم أهمية بالغة للفريقين في طريق السباق نحو حجز بطاقة التأهل الثانية إلى الدور النهائي، حيث يسعى فريق أهلي حلب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، إلى تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي يقربه من الانتقال إلى المشهد الختامي لمواجهة فريق الوحدة.
وكان أهلي حلب قد خسر في افتتاح السلسلة بنتيجة (74-88) أمام الفريق الحمصي، قبل أن يرد الدين في حمص بفوزه في اللقاء الثاني بنتيجة (86-78)، ليتعادل الفريقان بمباراة لمثلها (1-1).
في المقابل، يدخل فريق حمص الفداء اللقاء بطموح استعادة تفوقه الفني والمعنوي، متسلحاً بالتنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية، حيث يتطلع للعودة من الشهباء بنتيجة إيجابية تجعله على مشارف التأهل.
وفي السياق ذاته، حجز فريق الوحدة مكانه في الدور النهائي للبطولة، عقب تجديد فوزه على ضيفه النواعير بنتيجة (83-70) نقطة، في المواجهة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي.
وأكد الوحدة استحقاقه لبلوغ المشهد الختامي بعد أن أنهى السلسلة لصالحه بثلاثة انتصارات متتالية دون رد، قدم خلالها مستويات فنية ثابتة ونتائج مقنعة مكنته من حسم بطاقة العبور بنجاح.
يذكر أن مواجهات الـ (فاينال 4) تقام بنظام السلسلة من خمس مباريات مفترضة، ويتطلب التأهل منها تحقيق الفوز في ثلاث مواجهات.