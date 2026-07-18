الوحدة يبلغ نهائي دوري السلة.. وأهلي حلب وحمص الفداء ‏يتواجهان في ثالث مباريات السلسلة

حلب-سانا‏

تتجه أنظار عشاق كرة السلة السورية مساء اليوم السبت إلى ‏صالة الشهباء في مدينة حلب، التي تحتضن المواجهة الثالثة ‏والمرتقبة بين فريقي أهلي حلب وحمص الفداء، ضمن منافسات ‏فاينال 4 الدوري السوري العام لكرة السلة للرجال للموسم/2025-2026‌‎/.

وتكتسب مباراة اليوم أهمية بالغة للفريقين في طريق السباق نحو ‏حجز بطاقة التأهل الثانية إلى الدور النهائي، حيث يسعى فريق ‏أهلي حلب، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، إلى تحقيق ‏الفوز وتقديم عرض قوي يقربه من الانتقال إلى المشهد الختامي ‏لمواجهة فريق الوحدة‎.‎

وكان أهلي حلب قد خسر في افتتاح السلسلة بنتيجة (74-88) ‏أمام الفريق الحمصي، قبل أن يرد الدين في حمص بفوزه في ‏اللقاء الثاني بنتيجة (86-78)، ليتعادل الفريقان بمباراة لمثلها‎ ‌‎(1-1).

في المقابل، يدخل فريق حمص الفداء اللقاء بطموح استعادة ‏تفوقه الفني والمعنوي، متسلحاً بالتنظيم الدفاعي والفاعلية ‏الهجومية، حيث يتطلع للعودة من الشهباء بنتيجة إيجابية تجعله ‏على مشارف التأهل‎.‎

وفي السياق ذاته، حجز فريق الوحدة مكانه في الدور النهائي ‏للبطولة، عقب تجديد فوزه على ضيفه النواعير بنتيجة (83-‌‏70) نقطة، في المواجهة الثالثة من سلسلة الدور نصف النهائي‎.‎

وأكد الوحدة استحقاقه لبلوغ المشهد الختامي بعد أن أنهى ‏السلسلة لصالحه بثلاثة انتصارات متتالية دون رد، قدم خلالها ‏مستويات فنية ثابتة ونتائج مقنعة مكنته من حسم بطاقة العبور ‏بنجاح‎.‎

يذكر أن مواجهات الـ (فاينال 4) تقام بنظام السلسلة من خمس ‏مباريات مفترضة، ويتطلب التأهل منها تحقيق الفوز في ثلاث ‏مواجهات‎.‎