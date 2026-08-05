نادي الهلال السوري وصيفاً في بطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم

02 2 نادي الهلال السوري وصيفاً في بطولة غرب آسيا للسيدات بكرة القدم

عمان-سانا

خسر نادي الهلال السوري أمام نظيره النصر السعودي 0-4، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، ضمن بطولة اتحاد غرب آسيا للأندية بكرة القدم للسيدات، والتي أقيمت منافساتها في الأردن.

وقدم نادي الهلال أداءً جيداً في الشوط الأول، وكان نداً لفريق النصر الذي أنهى الشوط متقدماً بهدف دون رد، لكن فارق الإمكانيات والخبرة ظهر في الشوط الثاني الذي حسمه الفريق السعودي بأربعة أهدف دون رد، ليتوج باللقب، فيما حل نادي الهلال وصيفاً في البطولة.

وكان الهلال حجز مقعده في المباراة النهائية، بعد فوزه على نادي FC الإماراتي بنتيجة هدفين مقابل هدف في الدور نصف النهائي.

التعادل يحسم لقاءي تشرين والشعلة والكرامة والشرطة في دوري الرجال لكرة القدم
اختتام دورة تأهيل مدربي ألعاب القوى في سوريا
كولومبيا والبرتغال تلتقيان في مواجهة قوية لحسم صدارة المجموعة الحادية عشرة بمونديال 2026
العراق يتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026
أمية يلتقي ضيفه الكرامة غداً في الجولة الـ 15 من الدوري الممتاز لكرة القدم
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك