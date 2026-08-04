رصد أغلى عشر صفقات في فترة الانتقالات الصيفية

مدريد-سانا

تشهد فترة الانتقالات الصيفية للأندية أرقاماً قياسية، وتسجيل مبالغ طائلة للتعاقد مع المواهب المتميزة، للمنافسة في البطولات المحلية والأوروبية.

ورصدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أغلى 10 صفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية بين الأندية، مع الإشارة إلى أن القائمة قد تتغير بشكل كبير في ظل تواجد عدد من اللاعبين في سوق الانتقالات مثل يان ديوماندي، وجوليان ألفاريز، و فينيسيوس جونيور، ورودري.

وفيما يلي أغلى 10 صفقات حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية.

1ـ مورجان روجرز.. تشيلسي – 138 مليون يورو

يتصدر لاعب الوسط الإنكليزي هذه القائمة حالياً، وقد أصبح انضمامه إلى تشيلسي قادماً من أستون فيلا، أغلى صفقة انتقال في تاريخ النادي.

2ــ إليوت أندرسون .. مانشستر سيتي – 135 مليون يورو

انضم أندرسون إلى مانشستر سيتي لتعزيز خط وسط فريق المدرب إنزو ماريسكا، وقد أهّلته عروضه المميزة مع نوتنجهام فورست الموسم الماضي للانتقال إلى أحد عمالقة كرة القدم الإنكليزية.

3 ــ ساندرو تونالي.. توتنهام – 108 ملايين يورو

بذل توتنهام قصارى جهده في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن كان على وشك الهبوط الموسم الماضي.. ويُعدّ انضمام تونالي من نيوكاسل أغلى صفقة في تاريخ النادي.

4 ــ ماتيوس فرنانديز .. توتنهام – 99 مليون يورو

انضم لاعب آخر إلى النادي اللندني للعب تحت قيادة روبرتو دي زيربي، وهذه المرة من وست هام.

5 ــ جونزالو راموس.. ميلان 74 مليون يورو

انضم إلى باريس سان جيرمان عام 2024، لكنه لم يكن لاعباً أساسياً نظراً للمنافسة الشديدة على المراكز في هجوم النادي الفرنسي.

6 ـ أنتوني جوردون.. برشلونة – 70 مليون يورو

كان أول المنضمين إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادماً من نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو.

7 ـ جيريمي جاكيه.. ليفربول – 70 مليون يورو

بعد رحيل كوناتي إلى ريال مدريد، احتاج ليفربول إلى تعزيز خط دفاعه، فتعاقد مع اللاعب الفرنسي الشاب من ستاد رين مقابل 70 مليون.

8 ـ كريسينسيو سامرفيل .. الهلال السعودي – 64.5 مليون يورو

تعاقد الهلال مع النجم الهولندي قادماً من وست هام الإنكليزي.

9ـ ماكسينس لاكروا.. تشيلسي – 60.7 مليون يورو

انضم لاعب آخر من تشيلسي إلى هذه القائمة. يواصل فريق تشابي ألونسو تعزيز صفوفه بإنفاق كبير، ولاكروا هو إضافة جديدة أخرى، حيث وصل قلب الدفاع الفرنسي من كريستال بالاس ووقع عقداً حتى 2032.

10 ـ يوهان مانزامبي.. أستون فيلا – 60 مليون يورو

كان أحد أبرز نجوم كأس العالم، أثارت عروضه القوية مع سويسرا اهتمام أكبر الأندية الأوروبية، وفي النهاية نجح أستون فيلا في ضمه.