ثلاثة لقاءات اليوم في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم

دمشق-سانا

تنطلق اليوم الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة ثلاث مباريات تجمع أهلي حلب مع جبلة، والطليعة مع الحرية، ودمشق الأهلي مع حطين.

فعلى ملعب الحمدانية بحلب، يلتقي أهلي حلب المتصدر مع جبلة، بينما يلتقي دمشق الأهلي مع حطين، على ملعب الفيحاء بدمشق، ويواجه الطليعة الحرية في ملعب حماة البلدي.

وتستكمل الجولة الـ 14 منافساتها غداً، حيث يلتقي حمص الفداء والجيش على ملعب حلب البلدي، ويواجه خان شيخون الفتوة على ملعب إدلب البلدي، على أن تختتم بعد غد الإثنين بثلاثة لقاءات تجمع الشرطة والشعلة وتشرين مع أمية والكرامة والوحدة على التوالي.