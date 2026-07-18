بمتوسط تجاوز 11 ألف دولار.. تذاكر نهائي مونديال 2026 ‏تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة

نيويورك-سانا
سجلت أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم غد الأحد على ملعب “نيويورك/نيوجيرزي”، أرقاماً قياسية غير مسبوقة، لتصبح الحدث الرياضي الأعلى تكلفة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقاً لبيانات منصات إعادة بيع التذاكر المتخصصة، قفز متوسط سعر التذكرة للمباراة النهائية إلى نحو 11.327 دولاراً أمريكياً، متجاوزاً بفارق كبير الأرقام القياسية السابقة للأحداث الرياضية الأمريكية الكبرى، بما فيها نهائيات كرة القدم الأمريكية “سوبر بول” التي سجلت أعلى رقم سابق بـ 9.411 دولاراً عام 2024، ودوري كرة السلة للمحترفين (NBA).
وتشير المؤشرات إلى أن الحد الأدنى لسعر التذكرة الواحدة للمقاعد العلوية بلغ نحو 8.242 دولاراً، في حين وصلت أسعار الفئات المتميزة التي تتيح رؤية كاملة للملعب الذي يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج، إلى نحو 44.889 دولاراً للمقعد الواحد.
وتأتي هذه الارتفاعات القياسية رغم الانتقادات الواسعة التي وجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاق المونديال في 11 حزيران الماضي بسبب سياسة التسعير الديناميكية المتبعة، والتي رفعت أسعار التذاكر الرسمية بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بنسخة قطر 2022.
ورغم هذه الانتقادات والمخاوف من تأثير الأسعار على الحضور، حققت البطولة الحالية أرقاماً قياسية، حيث كشفت إحصاءات “فيفا” أن إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب تجاوز 6.2 ملايين متفرج خلال 96 مباراة، وهو الرقم الأعلى في تاريخ المونديال الذي شهد هذا العام زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخباً.
وفي سياق الاستثمار التجاري للحدث، أعلن “فيفا” عن طرح قطع من عشب الملعب المستضيف للنهائي للبيع للمشجعين بأسعار تتراوح بين 450 و3000 دولار للقطعة الواحدة، بهدف تحقيق عوائد إضافية تتجاوز 11 مليون دولار، وسط مطالبات من السلطات المحلية في ولاية نيوجيرزي بالحصول على حصة من هذه الأرباح لتعويض نفقات تجهيز المنشأة.
وأبدت الولايات المتحدة، التي تشترك في تنظيم النسخة الحالية مع كندا والمكسيك، انفتاحاً عبر مجموعات العمل الخاصة بالبطولة للترشح لاستضافة نسخة كأس العالم 2038 بنظام موسع يضم 64 منتخباً، في حين ستنتقل البطولة في نسختها المقبلة عام 2030 إلى إسبانيا والمغرب والبرتغال، تليها نسخة عام 2034 في السعودية.