بمتوسط تجاوز 11 ألف دولار.. تذاكر نهائي مونديال 2026 ‏تسجل أرقاماً قياسية غير مسبوقة

نيويورك-سانا‏

سجلت أسعار تذاكر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة ‏القدم 2026، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا يوم ‏غد الأحد على ملعب “نيويورك/نيوجيرزي”، أرقاماً قياسية غير ‏مسبوقة، لتصبح الحدث الرياضي الأعلى تكلفة في تاريخ ‏الولايات المتحدة الأمريكية‎.‎

ووفقاً لبيانات منصات إعادة بيع التذاكر المتخصصة، قفز ‏متوسط سعر التذكرة للمباراة النهائية إلى نحو 11.327 دولاراً ‏أمريكياً، متجاوزاً بفارق كبير الأرقام القياسية السابقة للأحداث ‏الرياضية الأمريكية الكبرى، بما فيها نهائيات كرة القدم ‏الأمريكية “سوبر بول” التي سجلت أعلى رقم سابق بـ 9.411 ‏دولاراً عام 2024، ودوري كرة السلة للمحترفين (NBA).‎

وتشير المؤشرات إلى أن الحد الأدنى لسعر التذكرة الواحدة ‏للمقاعد العلوية بلغ نحو 8.242 دولاراً، في حين وصلت أسعار ‏الفئات المتميزة التي تتيح رؤية كاملة للملعب الذي يتسع لأكثر ‏من 80 ألف متفرج، إلى نحو 44.889 دولاراً للمقعد الواحد‎.‎

وتأتي هذه الارتفاعات القياسية رغم الانتقادات الواسعة التي ‏وجهت للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ انطلاق المونديال ‏في 11 حزيران الماضي بسبب سياسة التسعير الديناميكية ‏المتبعة، والتي رفعت أسعار التذاكر الرسمية بمقدار خمسة ‏أضعاف مقارنة بنسخة قطر 2022.

ورغم هذه الانتقادات والمخاوف من تأثير الأسعار على ‏الحضور، حققت البطولة الحالية أرقاماً قياسية، حيث كشفت ‏إحصاءات “فيفا” أن إجمالي الحضور الجماهيري في الملاعب ‏تجاوز 6.2 ملايين متفرج خلال 96 مباراة، وهو الرقم الأعلى ‏في تاريخ المونديال الذي شهد هذا العام زيادة عدد المنتخبات ‏المشاركة إلى 48 منتخباً‎.‎

وفي سياق الاستثمار التجاري للحدث، أعلن “فيفا” عن طرح ‏قطع من عشب الملعب المستضيف للنهائي للبيع للمشجعين ‏بأسعار تتراوح بين 450 و3000 دولار للقطعة الواحدة، بهدف ‏تحقيق عوائد إضافية تتجاوز 11 مليون دولار، وسط مطالبات ‏من السلطات المحلية في ولاية نيوجيرزي بالحصول على حصة ‏من هذه الأرباح لتعويض نفقات تجهيز المنشأة‎.‎

وأبدت الولايات المتحدة، التي تشترك في تنظيم النسخة الحالية ‏مع كندا والمكسيك، انفتاحاً عبر مجموعات العمل الخاصة ‏بالبطولة للترشح لاستضافة نسخة كأس العالم 2038 بنظام ‏موسع يضم 64 منتخباً، في حين ستنتقل البطولة في نسختها ‏المقبلة عام 2030 إلى إسبانيا والمغرب والبرتغال، تليها نسخة ‏عام 2034 في السعودية‎.‎