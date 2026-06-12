اختتام دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة بدمشق

دمشق-سانا
اختتمت أمس الخميس دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة (Level 1) التي أقيمت بإشراف المحاضر الدولي هيثم العتر في دمشق.
واستمرت الدورة خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية نظرية وعملية، وشارك فيها 25 دارساً من مختلف المحافظات، تلقوا خلالها محاضرات متخصصة تناولت أسس التدريب الحديثة ومهارات التخطيط والإعداد البدني والفني، إضافة إلى تطبيقات عملية داخل الملعب، بما يسهم في تطوير الكوادر التدريبية الوطنية ورفع كفاءتها.
وتأتي الدورة ضمن برنامج تطوير المدربين المعتمد دولياً، على أن تتبعها دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة (Level 2) خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 18 من حزيران الجاري، في إطار مواصلة تأهيل المدربين وفق أحدث المعايير الدولية.