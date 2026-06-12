اختتام دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة بدمشق

دمشق-سانا‏

اختتمت أمس الخميس دورة الدراسات الدولية لمدربي الكرة الطائرة (‏Level 1‌‏) التي ‏أقيمت بإشراف المحاضر الدولي هيثم العتر في دمشق. ‏

واستمرت الدورة خمسة أيام بواقع 40 ساعة تدريبية نظرية وعملية، وشارك فيها 25 ‏دارساً من مختلف المحافظات، تلقوا خلالها محاضرات متخصصة تناولت أسس التدريب ‏الحديثة ومهارات التخطيط والإعداد البدني والفني، إضافة إلى تطبيقات عملية داخل ‏الملعب، بما يسهم في تطوير الكوادر التدريبية الوطنية ورفع كفاءتها.‏

وتأتي الدورة ضمن برنامج تطوير المدربين المعتمد دولياً، على أن تتبعها دورة الدراسات ‏الدولية لمدربي الكرة الطائرة (‏Level 2‌‏) خلال الفترة من الـ 14 إلى الـ 18 من حزيران ‏الجاري، في إطار مواصلة تأهيل المدربين وفق أحدث المعايير الدولية.‏