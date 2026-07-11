الشاب الإنكليزي مونغا ينضم إلى مانشستر سيتي حتى عام 2031

photo 2026 07 11 17 53 45 الشاب الإنكليزي مونغا ينضم إلى مانشستر سيتي حتى عام 2031

لندن-سانا

أعلن مانشستر سيتي الإنكليزي، اليوم السبت، تعاقده مع الجناح الشاب جيريمي مونغا، قادماً من ليستر سيتي بموجب عقد يمتد حتى 2031.

وحسب تقارير صحفية، فقد انضم مونغا إلى مانشستر سيتي ‌في ‌صفقة تبلغ قيمتها 13مليون دولار تشمل المزايا الإضافية.

وكان الشاب الإنكليزي أصغر لاعب يبدأ مباراة رسمية مع ليستر سيتي، بعدما شارك أساسياً أمام هدرسفيلد تاون في كأس الرابطة الإنجليزية (كأس كاراباو) في آب 2025.

وظهر مونغا في 37 مباراة في جميع المسابقات مع فريق ليستر سيتي الموسم الماضي، من ‌بينها 7 في الدوري الممتاز.

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