غداً.. الشرطة يلتقي الجيش في الجولة 11 من الدوري السوري الممتاز لكرة الطائرة للرجال

دمشق-سانا

يلتقي الشرطة مع الجيش غداً الجمعة في الجولة الحادية عشرة من الدوري السوري الممتاز للكرة الطائرة للرجال، وذلك في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ويدخل الشرطة الجولة الـ 11 وفي جعبته 27 نقطة يتصدر بها ترتيب الدوري يليه خان شيخون بـ23 نقطة، ثم الجيش بـ22 نقطة، وأبو حمام بـ14 نقطة، وعامودا بـ13 نقطة، والوحدة بـ12 نقطة، وسلمية بـ6 نقاط، وكنصفرة بـ3 نقاط، فيما يقبع الفرات في المركز الأخير من دون نقاط.

ويلتقي في الجولة 11 الوحدة مع الفرات على صالة الفيحاء بدمشق، فيما يلاقي سلمية فريق عامودا على صالة ناصح علواني، ويواجه خان شيخون فريق أبو حمام في محردة بحماة.

وكانت الجولة العاشرة التي أقيمت في 24 تموز الجاري شهدت فوز أبو حمام على الوحدة بثلاثة أشواط دون مقابل، والشرطة على كنصفرة بالنتيجة ذاتها والجيش على الفرات بثلاثة أشواط دون رد، فيما تغلب خان شيخون على سلمية بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.