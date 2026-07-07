مصر أمام اختبار تاريخي بمواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم ‌‏2026‏

اتلانتا-سانا
تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا مصر والأرجنتين ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.
ويخوض المنتخب المصري المباراة بطموح مواصلة كتابة التاريخ بعدما بلغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركاته بكأس العالم، إثر فوزه على أستراليا بركلات الترجيح (4-2) عقب التعادل (1-1).
ويعوّل المنتخب المصري على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة لمواجهة المنتخب الأرجنتيني الذي يمتلك خبرة كبيرة في مباريات الأدوار الإقصائية ويتميز بقدرته على فرض أسلوبه والاستفادة من أنصاف الفرص.
وفي المقابل، يدخل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب اللقاء مرشحاً لتحقيق الفوز بعدما تصدر مجموعته بالدور الأول بالعلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 بنتيجة (3-2) بعد التمديد في مباراة كشفت أن المنتخب الأرجنتيني قد يواجه صعوبات أمام المنتخبات المنظمة دفاعياً.
وتجمع المباراة بين منتخبين من أصحاب التاريخ الكروي في قارتيهما إذ توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 16 مرة فيما يحمل المنتخب المصري الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة ألقاب.