مصر أمام اختبار تاريخي بمواجهة الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم ‌‏2026‏

اتلانتا-سانا‏

تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء إلى ملعب “مرسيدس بنز” في مدينة أتلانتا ‏الأمريكية، حيث يلتقي منتخبا مصر والأرجنتين ضمن منافسات الدور ثمن ‏النهائي من بطولة كأس العالم 2026 في مواجهة يسعى خلالها كل منتخب ‏إلى حجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي.‏

ويخوض المنتخب المصري المباراة بطموح مواصلة كتابة التاريخ بعدما بلغ ‏الدور ثمن النهائي للمرة الأولى في مشاركاته بكأس العالم، إثر فوزه على ‏أستراليا بركلات الترجيح (4-2) عقب التعادل (1-1). ‏

ويعوّل المنتخب المصري على الانضباط التكتيكي والتنظيم الدفاعي ‏والاعتماد على الهجمات المرتدة لمواجهة المنتخب الأرجنتيني الذي يمتلك ‏خبرة كبيرة في مباريات الأدوار الإقصائية ويتميز بقدرته على فرض أسلوبه ‏والاستفادة من أنصاف الفرص.‏

وفي المقابل، يدخل المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب اللقاء مرشحاً لتحقيق ‏الفوز بعدما تصدر مجموعته بالدور الأول بالعلامة الكاملة، قبل أن يتجاوز ‏منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32 بنتيجة (3-2) بعد التمديد في مباراة ‏كشفت أن المنتخب الأرجنتيني قد يواجه صعوبات أمام المنتخبات المنظمة ‏دفاعياً.‏

وتجمع المباراة بين منتخبين من أصحاب التاريخ الكروي في قارتيهما إذ ‏توجت الأرجنتين بلقب كوبا أمريكا 16 مرة فيما يحمل المنتخب المصري ‏الرقم القياسي في التتويج بكأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة ألقاب.‏