المنتخب الجزائري يواجه نظيره السويسري بـ “طموح العبور” وعين على ثمن نهائي مونديال 2026

photo 2026 07 02 13 52 46 المنتخب الجزائري يواجه نظيره السويسري بـ "طموح العبور" وعين على ثمن نهائي مونديال 2026

فانكوف-سانا

يخوض المنتخب الجزائري عند الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة مواجهة تاريخية مرتقبة أمام نظيره السويسري على أرض ملعب “بي سي بلايس” بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات دور الـ 32 من نهائيات كأس العالم 2026، حيث يتطلع “محاربو الصحراء” إلى العبور بنجاح نحو الدور ثمن النهائي ومواصلة مشوارهم المونديالي.

وكان المنتخب الجزائري قد انتزع بطاقة التأهل إلى هذا الدور عقب تعادله المثير أمام منتخب النمسا بثلاثة أهداف لكل منهما، في لقاء حاسم جرى بمدينة كانساس سيتي الأمريكية، ليُنهي منافسات المجموعة العاشرة في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، متأهلاً ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

وتكتسي المواجهة طابعاً تكتيكياً خاصاً، نظراً لمعرفة المدرب البوسني للمنتخب الجزائري فلاديمير بيتكوفيتش الدقيقة بالكرة السويسرية، حيث سبق له الإشراف على منتخب سويسرا لمدة سبع سنوات (بين عامي 2014 و2021) وقاده لربع نهائي بطولة أوروبا 2021.

وأعرب بيتكوفيتش عن ثقته الكبيرة في حظوظ تشكيلته، مؤكداً الاستعداد الكامل لتقديم مباراة كبيرة لانتزاع بطاقة التأهل.

في المقابل، يدخل المنتخب السويسري اللقاء بعد مشوار قوي في الدور الأول تصدر خلاله المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وأوضح مدرب سويسرا مورات ياكين أن اللقاء سيكون قوياً ومثيراً، مشيداً بالإمكانات الفردية الكبيرة التي يمتلكها لاعبو الجزائر، لافتاً إلى تطلعه للقاء زميله السابق بيتكوفيتش.

يشار إلى أن الفائز من هذه المواجهة سيلتقي في الدور ثمن النهائي مع الفائز من مباراة كولومبيا وغانا.

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