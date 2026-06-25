المنتخب الأمريكي يواجه نظيره التركي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026

photo 2026 06 25 12 45 11 المنتخب الأمريكي يواجه نظيره التركي بالجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال 2026

لوس أنجلوس-سانا

يلتقي منتخب تركيا مع نظيره الأمريكي عند الساعة الخامسة من فجر يوم غدٍ الجمعة على ملعب سوفي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026.

ويدخل المنتخب الأمريكي المواجهة متصدراً للمجموعة الرابعة برصيد ست نقاط من انتصارين متتاليين ليؤكد حضوره القوي في البطولة ويقترب من حسم صدارة المجموعة.

ويعتمد المنتخب الأمريكي على مجموعة من اللاعبين البارزين في مقدمتهم الجناح كريستيان بوليسيتش إلى جانب ويستون ماكيني وتايلر آدامز في خط الوسط فيما يتنافس فولارين بالوغون وريكاردو بيبي على قيادة الخط الهجومي كما يواصل المدافع المخضرم تيم ريم تقديم خبرته الكبيرة مع المنتخب رغم بلوغه الثامنة والثلاثين من العمر.

وفي المقابل يأتي المنتخب التركي في المركز الرابع والأخير في المجموعة الرابعة، من دون نقاط إثر خسارتين متتاليتين أمام أستراليا وباراغواي، وسيدخل اللقاء مدفوعاً بحاجته الماسة إلى تحقيق الفوز في محاولة لتحقيق فوز مفاجئ.

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