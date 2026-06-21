بعثة منتخب سوريا تسافر إلى الفلبين للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للسامبو

دمشق-سانا



غادرت اليوم الأحد، بعثة منتخبنا الوطني للسامبو للمشاركة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا للسامبو في الفلبين.



وتضم البعثة محمد علي الصالح رئيساً، ومنذر جريدة مديراً، واللاعبين وسام زيزان، وليث عكو.



مدرب المنتخب منذر جريدة أكد أن هذه المشاركة تمثل فرصة مهمة للاعبي المنتخب لخوض منافسات قارية تزيد من خبرتهم، وتُبرز مستوى السامبو السوري، معرباً عن أمله في تحقيق نتائج مشرّفة تعكس التطور الذي يشهده اللاعبون، وإظهار صورة مشرقة للرياضة السورية.



من جانبه أكد رئيس البعثة محمد علي الصالح حرص وزارة الرياضة والشباب على تقديم كل الدعم للاعبين، وتذليل أي عقبات قد تواجه البعثة خلال السفر والإقامة.



وتقام البطولة خلال الفترة الممتدة بين الـ 23 والـ 28 من حزيران الحالي.