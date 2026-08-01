تصاعد الضغوط على إنفانتينو لعزله من رئاسة الفيفا

زيوريخ-سانا

تصاعدت الضغوط على رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو رغم إعلانه سحب مشروع بيع حصة من الحقوق التجارية لكأس العالم، في ظل تحركات يقودها الاتحاد الأوروبي “يويفا”.

وذكرت صحيفة “ذا تليغراف” البريطانية، اليوم السبت، أن “يويفا” وجه إنذاراً إلى إنفانتينو، مطالباً إياه بالاستقالة وإلا فإنه سيواجه تصويتاً لحجب الثقة من جانب الاتحادات الأعضاء في “الفيفا”.

ويستند هذا التحرك إلى المادة 25 من النظام الأساسي لـ”فيفا” التي تنص على أن مجلس الاتحاد الدولي ملزم بالدعوة إلى مؤتمر استثنائي إذا تقدم خُمس الاتحادات الأعضاء بطلب كتابي أي 43 اتحاداً من أصل 211.

ويملك “يويفا” وحده 55 اتحاداً عضواً، وهو عدد يكفي لعقد مؤتمر استثنائي للفيفا خلال 3 أشهر من استلام الطلب.

وفي حال انعقاد المؤتمر سيجري تصويت يشارك فيه جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 حيث يستلزم عزل رئيس “فيفا” الحصول على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن 143 اتحاداً وطنياً سبق أن عارضت مشروع إنفانتينو لبيع حصة من كأس العالم، بواقع 55 اتحاداً من “يويفا”، و47 من الاتحاد الآسيوي، و41 من اتحاد الكونكاكاف.

وفي السياق ذاته دعت اتحادات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”، اليوم السبت، إلى إجراء مراجعة شاملة لرئاسة الاتحاد الدولي.

وقالت الاتحادات في بيان نقلته صحيفة “ليكيب”: “في لحظة كانت تتطلب قيادة نزيهة، وقف أعضاؤنا معاً للدفاع عن مصالح كرة القدم على المدى الطويل، وعن مبادئ الحوكمة الجيدة”.