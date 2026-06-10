ملعب “مكسيكو سيتي” يستعد لدخول التاريخ باستضافة ‏افتتاح مونديال 2026 غداً

دمشق-سانا‏

يتأهب ملعب “مكسيكو سيتي ستيديوم” (آزتيكا) التاريخي ‏في العاصمة المكسيكية، لدخول تاريخ كرة القدم العالمية ‏من أوسع أبوابه يوم غد الخميس، عندما يستضيف ‏المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ‏ليصبح أول ملعب في العالم يحظى بشرف استضافة ‏ثلاث مباريات افتتاحية في تاريخ المونديال‎.‎

وجاء اختيار هذا الصرح الرياضي العريق، الذي تم ‏افتتاحه عام 1966 ويتسع لـ 83 ألف متفرج، ليقص ‏شريط منافسات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي ‏ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً وتتضمن 104 ‏مباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول ‏هي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية‎.‎

ويحمل الملعب إرثاً كروياً استثنائياً، حيث كان شاهداً ‏على نهائيات ومباريات الافتتاح لبطولتي كأس العالم ‏عامي 1970 و1986، وسطرت فوق عشبه الأخضر ‏إبداعات أساطير اللعبة وعمالقتها عبر التاريخ، وفي ‏مقدمتهم الراحلان البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو ‏مارادونا‎.‎

وسيحظى المنتخب المكسيكي بامتياز خوض مبارياته ‏الثلاث في دور المجموعات على أرضه ووسط ‏جماهيره، حيث تم اعتماد استادي غوادالاخارا ومونتيري ‏إلى جانب استاد العاصمة لاستضافة مباريات البلاد في ‏الدور الأول‎.‎

ويعد الملعب، إلى جانب كونه معقلاً للمنتخب الوطني ‏المكسيكي، موطناً لأعرق أندية البلاد مثل “كلوب ‏أمريكا” و”كروز آزول”، كما ارتبطت به أندية أخرى كـ ‌‏”بوماس” و”أتلانتي”، وسبق له أن سجل رقماً قياسياً غير ‏مسبوق في تاريخ بطولات الناشئين، عندما احتضن نهائي ‏كأس العالم تحت 17 عاماً في سنة 2011 بحضور ‏جماهيري غفير بلغ 98,943 مشجعاً‎.‎

وتعتبر العاصمة “مكسيكو سيتي” مركزاً سياسياً وثقافياً ‏ومالياً حيوياً، وهي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في ‏أمريكا الشمالية، وأكبر الحواضر الناطقة باللغة الإسبانية ‏في العالم، كما تحظى بإرث حضاري يمتد إلى عام ‌‏1325 عندما تأسست كمدينة “تينوتشتيتلان” الأزتكية ‏العريقة في وادي مكسيكو فوق بحيرة تيكسكوكو القديمة‎.‎

وتشكل كرة القدم جزءاً لا يتجزأ من التقاليد اليومية ‏للمدينة التي تستضيف سنوياً معدلاً يصل إلى 75 مباراة ‏للمحترفين، وهي المدينة الوحيدة في أمريكا الشمالية التي ‏تمتلك ثلاثة أندية محترفة في آن واحد (كلوب أمريكا، ‏يونام، وكروز آزول)، إلى جانب غناها بالمعالم التاريخية ‏البارزة مثل تمثال “ملاك الاستقلال”، وساحة “زوكالو”، ‏وقصر “تشابولتيبيك”، فضلاً عن كونها مسقط رأس ‏قامات عالمية كالفنانة فريدة كاهلو، ونجم الكرة المكسيكية ‏هيرفينج لوزانو‎.‎