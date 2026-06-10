ملعب “مكسيكو سيتي” يستعد لدخول التاريخ باستضافة ‏افتتاح مونديال 2026 غداً

دمشق-سانا
يتأهب ملعب “مكسيكو سيتي ستيديوم” (آزتيكا) التاريخي في العاصمة المكسيكية، لدخول تاريخ كرة القدم العالمية من أوسع أبوابه يوم غد الخميس، عندما يستضيف المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 ليصبح أول ملعب في العالم يحظى بشرف استضافة ثلاث مباريات افتتاحية في تاريخ المونديال.
وجاء اختيار هذا الصرح الرياضي العريق، الذي تم افتتاحه عام 1966 ويتسع لـ 83 ألف متفرج، ليقص شريط منافسات النسخة الأكبر في تاريخ البطولة، والتي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً وتتضمن 104 مباريات موزعة على 16 مدينة مضيفة في ثلاث دول هي كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية.
ويحمل الملعب إرثاً كروياً استثنائياً، حيث كان شاهداً على نهائيات ومباريات الافتتاح لبطولتي كأس العالم عامي 1970 و1986، وسطرت فوق عشبه الأخضر إبداعات أساطير اللعبة وعمالقتها عبر التاريخ، وفي مقدمتهم الراحلان البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا.
وسيحظى المنتخب المكسيكي بامتياز خوض مبارياته الثلاث في دور المجموعات على أرضه ووسط جماهيره، حيث تم اعتماد استادي غوادالاخارا ومونتيري إلى جانب استاد العاصمة لاستضافة مباريات البلاد في الدور الأول.
ويعد الملعب، إلى جانب كونه معقلاً للمنتخب الوطني المكسيكي، موطناً لأعرق أندية البلاد مثل “كلوب أمريكا” و”كروز آزول”، كما ارتبطت به أندية أخرى كـ ”بوماس” و”أتلانتي”، وسبق له أن سجل رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخ بطولات الناشئين، عندما احتضن نهائي كأس العالم تحت 17 عاماً في سنة 2011 بحضور جماهيري غفير بلغ 98,943 مشجعاً.
وتعتبر العاصمة “مكسيكو سيتي” مركزاً سياسياً وثقافياً ومالياً حيوياً، وهي أكبر مدينة من حيث عدد السكان في أمريكا الشمالية، وأكبر الحواضر الناطقة باللغة الإسبانية في العالم، كما تحظى بإرث حضاري يمتد إلى عام 1325 عندما تأسست كمدينة “تينوتشتيتلان” الأزتكية العريقة في وادي مكسيكو فوق بحيرة تيكسكوكو القديمة.
وتشكل كرة القدم جزءاً لا يتجزأ من التقاليد اليومية للمدينة التي تستضيف سنوياً معدلاً يصل إلى 75 مباراة للمحترفين، وهي المدينة الوحيدة في أمريكا الشمالية التي تمتلك ثلاثة أندية محترفة في آن واحد (كلوب أمريكا، يونام، وكروز آزول)، إلى جانب غناها بالمعالم التاريخية البارزة مثل تمثال “ملاك الاستقلال”، وساحة “زوكالو”، وقصر “تشابولتيبيك”، فضلاً عن كونها مسقط رأس قامات عالمية كالفنانة فريدة كاهلو، ونجم الكرة المكسيكية هيرفينج لوزانو.