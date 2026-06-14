تونس والسويد.. مواجهة مبكرة بطموحات كبيرة في مونديال 2026

مونتيري/المكسيك-سانا

يستهل المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026 بمواجهة مرتقبة أمام نظيره السويدي فجر غدٍ الإثنين على ملعب «بي بي في إيه» في مدينة مونتيري المكسيكية، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتنطلق المباراة عند الساعة الخامسة صباحاً بتوقيت دمشق، وتكتسب أهمية كبيرة لكلا المنتخبين في ظل سعيهما لتحقيق بداية قوية تعزز حظوظهما في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، إذ يمنح الفوز في الجولة الافتتاحية أفضلية معنوية وفنية قبل استكمال مشوار دور المجموعات.

ويدخل المنتخب التونسي، بقيادة مدربه صبري اللموشي، اللقاء بطموح تحقيق انطلاقة إيجابية تقربه من إنجاز تاريخي يتمثل في بلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في مشاركته السابعة في كأس العالم، ويستند «نسور قرطاج» إلى إرث كروي بارز، يتقدمه تحقيق أول انتصار إفريقي في تاريخ المونديال عندما تغلبوا على المكسيك عام 1978.

في المقابل، يطمح المنتخب السويدي، بقيادة مدربه غراهام بوتر، إلى استثمار خبرته الكبيرة في البطولة خلال مشاركته الثالثة عشرة في النهائيات، وتأكيد قدرته على المنافسة في الأدوار المتقدمة، ويعوّل المنتخب الملقب بـ«أحفاد الفايكنغ» على قوته الهجومية وخبرته الدولية لتحقيق بداية مثالية، مستحضراً أفضل إنجازاته المونديالية عندما بلغ المباراة النهائية في نسخة عام 1958.

وتضم المجموعة السادسة إلى جانب تونس والسويد كلاً من هولندا واليابان، ما ينذر بمنافسة قوية على بطاقات التأهل إلى الدور المقبل.