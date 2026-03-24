منتخبات البرازيل وإسبانيا وألمانيا تبدأ تحضيراتها لكأس العالم

عواصم-سانا

بدأ المنتخب البرازيلي تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2026 في مدينة أورلاندو الأمريكية.

وخاض المنتخب أولى حصصه التدريبية بمشاركة خمسة عشر لاعباً، بانتظار وصول بقية اللاعبين، وذلك تحت إشراف الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أجرى عدة تعديلات على قائمته بسبب الإصابات.

ويخوض المنتخب البرازيلي اختباراً قوياً أمام نظيره الفرنسي في السادس والعشرين من الشهر الجاري، قبل ملاقاة كرواتيا في الأول من نيسان.

وفي تحضيراته للمونديال، أجرى المنتخب الإسباني تدريباته استعداداً لمباراته الودية الدولية ضد صربيا يوم الجمعة المقبل.

وسيقود لامين جمال هجوم إسبانيا في غياب مهاجم أتليتيك بيلباو المصاب نيكو ويليامز، وسيكون المدافع دين هاوسن اللاعبَ الوحيدَ من ريال مدريد في التشكيلة بعدما تم استبعاد داني كارفاخال.

كما يستعد المنتخب الألماني لملاقاة منتخبي سويسرا وغانا ضمن التحضيرات لنهائيات كأس العالم.

واستدعى مدرب المنتخب اللاعب لينارت كارل البالغ من العمر 18 عاماً بعد تألقه مع بايرن ميونيخ متصدرِ الدوري الألماني حيث أحرز أربعة أهداف من 23 مباراة، ليقرر مدرب المنتخب الألماني ناغلسمان ضمه للتشكيلة.