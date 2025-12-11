آرسنال يواصل تألقه.. وريال مدريد يسقط أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

خسر ريال مدريد الإسباني على ملعبه أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-2، في المباراة التي أقيمت بينهما، في قمة مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وهي الهزيمة الثانية لريال مدريد بدوري الأبطال، بعد الخسارة ضد ليفربول بهدف دون رد.

سجل لريال مدريد رودريجو في الدقيقة 28، بينما سجل لمانشستر سيتي أوريلي وهالاند في الدقائق 35 و43.

وبهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع بجدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 12 نقطة في المركز السابع.

آرسنال يواصل تألقه في البطولة

وفي مباراة ثانية اقترب آرسنال الإنكليزي من ضمان التأهل مباشرة إلى ثمن نهائي المسابقة، بفوزه على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بثلاثية نظيفة.

سجل لأصحاب الأرض  نوني مادويكي هدفين في الدقيقتين 25 و47، وغابرييل مارتينيلي في الدقيقة 56.

وهو الفوز السادس على التوالي لآرسنال في المسابقة هذا الموسم، رافعاً رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بينما بقي رصيد كلوب بروج 4 نقاط في المركز الحادي والثلاثين.

وانتهى لقاء  باريس سان جيرمان الفرنسي مع مضيفه أتليتيك بيلباو الإسباني بالتعادل السلبي.

ويحتل باريس سان جيرمان، حامل اللقب، المركز الثالث بـ13 نقطة.

وتمكن يوفنتوس الإيطالي من تسجيل فوزه الثاني على التوالي في البطولة، على حساب ضيفه بافوس القبرصي 2-0.

سجل ليوفنتوس ويستون ماكيني في الدقيقة 67، وجوناثان ديفيد في الدقيقة 73.

ورفع الفريق الإيطالي رصيده للنقطة التاسعة، ووصل للمركز الـ17، في المقابل، تجمد رصيد بافوس عند 6 نقاط، بالمركز 26.

