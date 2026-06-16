لحساب المجموعة التاسعة.. مواجهة مرتقبة بين العراق والنرويج في كأس العالم

photo 2026 06 16 12 13 41 لحساب المجموعة التاسعة.. مواجهة مرتقبة بين العراق والنرويج في كأس العالم

بوسطن-سانا

يبدأ المنتخب العراقي لكرة القدم مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره النرويجي الواحدة صباح غد الأربعاء، على ملعب “بوسطن” في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة التي تضم أيضاً منتخبي فرنسا والسنغال.

ويسعى “أسود الرافدين” في مستهل عودتهم إلى المونديال بعد غياب دام 40 عاماً إلى تحقيق نتيجة إيجابية، معتمدين على الصلابة الدفاعية والروح القتالية العالية، والقدرات الهجومية للاعبيه، وخاصة بالهجمات المرتدة السريعة.

ويعتمد منتخب العراق بشكل كبير على خبرة مهاجمه المخضرم أيمن حسين، الذي يعد أحد أهم عناصر القوة في الخط الهجومي لأسود الرافدين، بفضل قوته البدنية وقدرته على التعامل مع الكرات داخل منطقة الجزاء واستغلال الفرص.

وكان المنتخب العراقي قد خاض أربع مباريات تحضيرية خلال العام الجاري، حقق فيها انتصارين وتعادلاً واحداً، مقابل خسارة وحيدة في محطته الاستعدادية الأخيرة أمام فنزويلا بهدفين دون رد.

وفي المقابل، يدخل المنتخب النرويجي اللقاء بحثاً عن بداية قوية في ظهوره المونديالي الأول منذ عام 1998، مستنداً إلى جاهزية نجومه بقيادة إيرلينغ هالاند ومارتن أوديغارد، ويورغن ستراند لارسن هداف الفريق هذا العام برصيد هدفين، علماً أن التحضيرات الأخيرة للنرويج شهدت تعادلاً ودياً مع المغرب بهدف لمثله.

وتضم المجموعة التاسعة إلى جانب العراق والنرويج كلاً من منتخبي فرنسا والسنغال.

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