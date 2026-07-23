صحيفة ليكيب: زيدان يقترب من قيادة منتخب فرنسا بعقد يمتد لأربع سنوات

باريس-سانا

كشفت تقارير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يستعد للإعلان رسمياً عن التعاقد مع الأسطورة زين الدين زيدان لتولي القيادة الفنية لمنتخب فرنسا خلفاً لديديه ديشامب، خلال الأيام المقبلة.

وحدد الاتحاد الفرنسي يوم الثلاثاء المقبل موعداً متوقعاً للإعلان عن بدء حقبة زيدان حسب صحيفة “ليكيب”، على أن يتولى بطل العالم عام 1998 قيادة المنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات.

وأضافت الصحيفة: إن رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة من الاجتماعات مع زيدان، من أجل وضع اللمسات الأخيرة على المشروع الرياضي، إلى جانب مناقشة تشكيل الجهاز الفني الجديد.

ومن المتوقع أن يبدأ زيدان مشواره مع منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة حيث تنتظره 4 مباريات في بطولة دوري الأمم الأوروبية أمام تركيا وإيطاليا ومباراتان أمام بلجيكا.

وأنهى المدير الفني السابق لمنتخب فرنسا ديدييه ديشامب مسيرته الطويلة مع منتخب بلاده والتي امتدت نحو 14 عاماً توج خلالها بلقب كأس العالم 2018 ودوري الأمم الأوروبية 2021.