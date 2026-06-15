منتخب الرأس الأخضر يفرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في كأس ‏العالم 2026‏

واشنطن-سانا

فرض منتخب الرأس الأخضر نتيجة التعادل السلبي على نظيره الإسباني في ‏المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب مرسيدس-بنز بأتلانتا الأمريكية ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة ‏القدم 2026‏.

وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب المنتخب الإسباني منذ الدقائق الأولى ‏حيث ضغط بقوة على دفاعات الرأس الأخضر وخلق عدة فرص خطيرة، لكنه فشل ‏في ترجمتها إلى أهداف‎.‎

في المقابل، ظهر منتخب الرأس الأخضر بتنظيم دفاعي قوي، واعتمد على التكتل ‏الجماعي وإغلاق المساحات، ليتمكن من خطف نقطة غالية في مشاركته الأولى ‏بتاريخ كأس العالم‎.‎

وتستكمل مباريات المجموعة صباح غد الثلاثاء بلقاء يجمع منتخب السعودية مع ‏نظيره الأوروغواي‎.‎