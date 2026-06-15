منتخب الرأس الأخضر يفرض التعادل السلبي على المنتخب الإسباني في كأس ‏العالم 2026‏

واشنطن-سانا
فرض منتخب الرأس الأخضر نتيجة التعادل السلبي على نظيره الإسباني في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ملعب مرسيدس-بنز بأتلانتا الأمريكية ضمن الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثامنة في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.
وشهدت المباراة سيطرة واضحة من جانب المنتخب الإسباني منذ الدقائق الأولى حيث ضغط بقوة على دفاعات الرأس الأخضر وخلق عدة فرص خطيرة، لكنه فشل في ترجمتها إلى أهداف.
في المقابل، ظهر منتخب الرأس الأخضر بتنظيم دفاعي قوي، واعتمد على التكتل الجماعي وإغلاق المساحات، ليتمكن من خطف نقطة غالية في مشاركته الأولى بتاريخ كأس العالم.
وتستكمل مباريات المجموعة صباح غد الثلاثاء بلقاء يجمع منتخب السعودية مع نظيره الأوروغواي.