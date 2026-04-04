مانشستر سيتي يمطر شباك ليفربول ويعبر لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

عبر مانشستر سيتي إلى الدور نصف نهائي كأس الاتحاد الإنكليزي، بعدما أمطر شباك ليفربول بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتها في ملعب الاتحاد.

وتمكن إيرلينغ هالاند من افتتاح التسجيل من ركلة جزاء في الدقيقة 39، ثم عاد هالاند مجدداً وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 90+2.

وفي الدقيقة 50 بصم أنطوان سيمينيو على الهدف الثالث لأصحاب الأرض، ليدون هالاند ثالث أهدافه في اللقاء والهدف الرابع في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 64 أهدر محمد صلاح ركلة جزاء احتسبت لليفربول، تصدى لها الحارس جيمس ترافورد.

وأصبح النجم النرويجي الأكثر تسجيلاً للثلاثيات “الهاتريك” بين لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

